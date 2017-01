Feierlich sind die beiden evangelischen Gemeinden in der Stadt kürzlich ins Festjahr des Reformationsjubiläums gestartet (AZ berichtete). Mehrfach klang dabei an, wie der heraufziehende Protestantismus das im 16. Jahrhundert vom Katholizismus bestimmte weltliche Machtgefüge auch in der Oberpfalz mächtig durcheinanderschüttelte.

62 Prozent katholisch

Beide Seiten schrumpfen

500 Jahre später bestimmt die Ökumene das Verhältnis der christlichen und weiteren Religionen zueinander, und politische Macht legitimiert sich in der westlichen Welt laizistisch. Der theologisch-theoretische Überbau des Gedankens der Ökumene scheint in den Grundzügen weitgehend ausdiskutiert zu sein. Die Umsetzung an der Basis ist immer aber auch eine Frage des zahlenmäßigen Gewichts der beteiligten Kirchen.So einfach das klingt, so schwierig ist das im Detail. Da politische und kirchliche Abgrenzungen von Gemeinden und Gebietskörperschaften nur in den seltensten Fällen übereinstimmen, sind exakte Daten nicht nur schwer erhebbar, sondern auch nur bedingt vergleichbar. Im Ergebnis können deshalb eher nur Tendenzen und Trends, weniger detaillierte Zahlen erhoben werden.Das Amberger Rathaus legt beispielsweise zwar genau aufgeschlüsselte Daten zur Religionszugehörigkeit vor. Doch die beiden evangelischen Gemeinden (Paulaner- und Erlösergemeinde) reichen deutlich über die Stadtgrenzen hinaus. Wer sich an den politischen Grenzen der kreisfreien Kommune und des Landkreises orientiert, landet früher oder später bei den Ergebnissen der Mikrozensus-Erhebung von 2011.Das Landesamt für Statistik veröffentlichte für Amberg vor diesem Hintergrund folgende Zahlen: Gesamteinwohner 41 911, katholisch 25 978 (62 Prozent), evangelisch 8132 (19,4). Auffällig ist eine Entwicklung, die sich aus Vergleichsdaten aus dem Jahr 1987 ergibt. Demnach hat sich das Verhältnis zugunsten der Paulaner- und Erlösergemeinde (1987: evangelisch 17,5 Prozent; katholisch 78,2 Prozent) verschoben.Für den Landkreis ergibt sich angesichts von Rückgängen bei beiden Konfessionen (katholisch: von 75,1 Prozent in 1987 auf 66,2 Prozent 2011) ein ähnliches Bild, indem der Abstand geringer wird (evangelisch: von 23,2 auf 22,8). Das evangelische Dekanat, das deutlich größer ist als der Landkreis, hat seinen Sitz in Sulzbach-Rosenberg, einer Art Hochburg der Konfession nicht nur in der Region, sondern der Oberpfalz.Die Stadt im Landkreiswesten kommt auf annähernd gleiche Anteile von römisch-katholischen (2011: 8814 oder 45 Prozent) und evangelischen (8043, 41) Christen. Die Verschiebung zugunsten der beiden Sulzbach-Rosenberger evangelischen Gemeinden von 1987 auf 2011 fällt bei einer gewachsenen Gesamteinwohnerzahl entsprechend deutlich aus (absolute Zahlen: katholisch minus 10,1 Prozent; evangelisch plus 2 Prozent - prozentual: 54 und 43,5)Übergreifend lassen sich für die Stadt und die Region aus den Daten der zurückliegenden Jahrzehnte zwei große Trends ableiten: Beide christlichen Konfessionen schrumpfen gemessen an der Gesamteinwohnerzahl, nähern sich aber hinsichtlich ihres prozentualen Anteils an. Und: Je weiter der Blick in Richtung Westen geht, desto stärker werden die evangelischen Gemeinden.