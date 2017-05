Amberg. (brü) Bei der Dienstversammlung der Feuerwehr gab Stadtbrandinspektor Philipp Seegerer einen umfassenden Rückblick über die 705 abgearbeiteten Einsätze. Das seien acht mehr als 2015 gewesen. Einsatzstärkste Monate waren der Juli (85) und der Dezember (79). Die Zahl der Brandeinsätze ging von 89 auf 67 zurück. 128 Brandmeldealarme wurden ausgelöst, zudem standen 364 technische Hilfeleistungen und 144 Sicherheitswachen an. Neben den Einsätzen im Stadtgebiet rückte die Amberger Wehr außerdem zu 30 Einsätzen in den Landkreis aus.

Seegerer: "Es war einfach, Gott sei Dank, 2016 nichts Besonderes los." Erwähnung fand ein Einsatz im März, bei dem in einem Fabrikgebäude ein fahrbarer Müllcontainer so viel Rauch verursachte, dass die 2000 Quadratmeter große Produktionshalle nur unter Hilfe von drei Lüftern wieder rauchfrei zu bekommen war. Auch der Brand eines balkonartigen Anbaus in der Bayreuther Straße kam zur Sprache. Dieser stand in Vollbrand und drohte auf das Haus überzugreifen: "Durch das beherzte und schnelle Eingreifen der vorgehenden Trupps konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden." Alle Personen konnten gerettet worden.Schlimm sei der Unfall im November auf der Katharinenfriedhofstraße gewesen, bei dem zwei Rentner ums Leben kamen. Seegerer dankte allen beteiligten Einsatzkräften für das perfekte Zusammenspiel. Dies bescheinigte Sabine Schneider, stellvertretender Leiterin der Polizeiinspektion: "Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr verläuft stets hervorragend." Für OB Michael Cerny war das eine Art Bestätigung: "Wir brauchen keine großen Einsätze, um zu wissen, dass unsere Feuerwehr immer bestens darauf vorbereitet ist."

62 DIN-A4-Seiten umfasst der Bericht für 2016 der Feuerwehr Amberg, zusammengestellt von Sebastian Schindler und Christoph Tresch. Enthalten sind alle Infos zu Einsätzen, Übungen, zum Verein und dessen Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Doch der Blick geht auch voraus.

Amberg. (brü) Bei der Dienstversammlung in der Feuerwache gaben Stadtbrandrat Bernhard Strobl, Stadtbrandinspektor Philipp Seegerer und stellvertretender Vorsitzender Josef Singer daraus einen umfassenden persönlichen Rückblick. Exakt 322 Aktive sind derzeit in den fünf Feuerwehren der Stadt tätig, 118 davon in der Hauptwache, sechs weniger als im Jahr zuvor. Lediglich die Stadtteilfeuerwehr Gailoh konnte laut Seegerer einen Zuwachs von zehn Mitgliedern verzeichnen. Erfreulich sei die Situation beim Nachwuchs: 60 Jugendliche unter 18 Jahren sind hier aktiv. Die Jugendgruppen der Stadtwache brachten es auf über 100 Ausbildungsstunden unter der Regie von Stadtjugendwart Christian Pöhlmann und seinem Team.Auch bei der aktiven Wehr wurde die Aus- und Weiterbildung großgeschrieben. Höhepunkt war die gemeinsame Einsatzübung der drei Züge im Juni auf dem Mariahilfberg - ergänzt von je 14 Ausbildungsabenden für jeden Zug sowie Weiterbildungen für Maschinisten und Atemschutzträger. Ferner beteiligte sich die Wettkampfgruppe erfolgreich bei zahlreichen Wettbewerben wie dem Oberpfalzcup, dem Landespokal und weiteren Wettkämpfen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Luxemburg.Über die Vereinsaktivitäten berichtete Josef Singer: "Nach dem großen Jubiläum 2015 gab es im vergangenen Jahr eine große Vielfalt an Aktivitäten. Alle aufzuzählen, wäre zeitlich zu umfangreich. Bei durchschnittlich zwei Veranstaltungen pro Monat." Besonders hob Singer den Kinderfasching hervor, den die Feuerwehr erstmals ausrichtete, das mit 61 Gästen gut besuchte Bockbierfest oder der Preisschafkopf mit 36 Kartlern. Ein Höhepunkt war die Feier zum Zehnjährigen der Partnerschaft mit Desenzano del Garda, zunächst in Amberg. Im September rückte die Wehr zum zweiten Teil nach Italien aus, im Gepäck 2000 Liter Freibier.Die Feuerwehr freute sich laut Bernhard Strobl unter anderem über einen neuen Wechsellader, die Sanierung des Flachdachs über den Umkleidekabinen und eine für 130 000 Euro sanierte Atemschutzstrecke. Dabei gibt es laut Strobl auch künftig noch viel zu tun. Die Stadt habe 100 000 Euro Nachschlag bereitgestellt. Unter anderem sollen die maroden Wasserleitungen in der Wache saniert werden. Zudem benötigt der Lehrsaal eine Generalüberholung.Auszeichnungen, Ehrungen:Verabschiedung in passiven Dienst: Stefan Clemens , Wolfgang Liebl , Paul Reindl, Mario Kosche . Ehrungen für 25 Jahre aktive Dienstzeit: Achim Herbolzheimer und Michael Werner . Ehrenzeichen Stadtfeuerwehrverband: Markus Amberger (seit 2006 Jugendwart) und Michael Werner (Brandschutzerziehung).BeförderungenZum Feuerwehrmann: Kilian Hench und Michael Koller . Oberfeuerwehrmann: Thomas Renz , Tobias Amann , Florian Bachfischer , Maximilian Großer , Irina Knyazev , Sandra Maier und David Ströhl . Hauptfeuerwehrmann: Michael Wirth , Thomas Lippl , Alexander Reichhardt , Lukas Willner . Löschmeister: Sebastian Bachmann , Sebastian Schindler und Patrick Zimmer . Brandmeister: Willi Jehl .BestellungenJugendwart: Patrick Zimmer. Verantwortlicher Maschinen-Ausbilder: Sebastian Schindler . (brü)