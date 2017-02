Richter und Staatsanwälte müssen sich viel anhören. Selbst der Widerruf einer Falschaussage dient jedoch nicht unbedingt der schnellen Wahrheitsfindung.

Silvester 2015. Dieser Start ins neue Jahr ging mächtig daneben. Schon das ebenso pünktliche wie pflichtschuldige Böllern schien im Stadtsüden nicht ausschließlich der freudigen Begrüßung von 2016 gedient zu haben. Mehrfach klang vor dem Jugendschöffengericht an, dass diese Gelegenheit durchaus genutzt wurde, der einen oder anderen nachbarschaftlichen Animosität ein bisschen Nachdruck zu verleihen.Nicht nur ein Kracher oder eine Feuerwerksrakete soll so vor die Füße bestimmter Leute statt in die Luft geflogen sein. Das habe ihn mächtig gestört, sagte Georg F. (alle Namen geändert) aus. Ein Versuch der Klärung sei jedoch in eine massive Handgreiflichkeit ausgeartet, und er zu Boden gegangen. Eine per ärztlichem Attest belegte Zerrung am rechten Fuß war eine der Folgen.Doch auf die Anklagebank hat den 46-jährigen Berufskraftfahrer und seinen Sohn Dennis (19) eine ganz andere Tätlichkeit wenige Minuten später gebracht. Da hatte der 19-Jährige zugeschlagen, mitten ins Gesicht von Andi U. (35). Auch den hob es von den Füßen, eine blutende Nase und Wunde am Hinterkopf sowie massive Prellungen wurden aktenkundig. Hintergrund dieser Auseinandersetzung soll gewesen sein, dass die Ehefrau von Georg F. und Stiefmutter von Dennis F. das Opfer dieses Angriffs samt Frau als "asozial" beschimpft habe.Die ganze Aufregung verrauchte erst einmal. Brisant wurde es, als wenige Tage später der Berufskraftfahrer bei der Polizei auftauchte und Andi U. beschuldigte, ihn geschlagen zu haben. "Diese Falschaussage gebe ich zu", räumte der 46-Jährige diesen Vorwurf der Anklage unumwunden ein. Seine Noch- oder künftige Ex-Ehefrau - da hatte sich Georg F. im Augenblick noch nicht so recht entschieden - habe ihn zu dieser Anzeige gedrängt, um Schmerzensgeld-Forderungen geltend machen zu können. Ein riesengroßer Fehler sei das gewesen, zeigte sich der Angeklagte reuemütig.Diese Beschuldigung hätte beinahe für Andi U. gravierende Folgen gehabt. Er war nur zur Bewährung auf freiem Fuß. Die ganze Geschichte flog noch rechtzeitig auf, und der 35-Jährige wird von der Justiz in diesem Fall ausschließlich als Opfer gesehen. Was bei dem Angriff auf ihn im Detail geschah, konnte nicht mehr geklärt werden. Dennis F. - früher ein hoffnungsvolles Eishockey-Talent - gab einen Schlag zu.Die Staatsanwaltschaft räumte in ihrem Plädoyer deshalb ein, dass die Verhandlung unter dem Vorsitz von Peter Jung "nicht ganz das ergeben hat, was angeklagt war". Sie war in diese Verhandlung mit dem Vorwurf der gefährlichen, weil gemeinschaftlichen Körperverletzung von Vater und Sohn gegangen. Dem Vater warf die Anklage eine falsche Verdächtigung vor, die er ja eingeräumt hatte. Das Urteil lautete schließlich auf 90 Tagessätze zu 25 Euro für Georg F. (gefordert 120) und drei Tage Jugendarrest für Dennis F. (gefordert 120 Stunden gemeinnützige Arbeit). Er wurde der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen.