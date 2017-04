Den Biologieraum der Schule mal mit dem Labor der Universität Regensburg vertauschen - ein verlockendes Angebot. Gern nahm der Biologiekurs Q11 des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums die Offerte des Lehrstuhls Zoologie von Professor Stephan Schneuwly wahr. In Begleitung ihrer Biologielehrerin Doris Riedel kamen die Schülerinnen den Themen Molekulargenetik und Gentechnik näher.

Dieses Wissen erleichtert beispielsweise die Aufklärung von Verbrechen, denn selbst wenn Täter Fingerabdrücke vermeiden, hinterlassen sie Spuren, die zu ihrer Überführung beitragen können. Die Aufgabe war, eine DNA-Probe, die am Tatort sichergestellt wurde, einem von drei möglichen Verdächtigen zuzuordnen. Zur Identifikation einer Person reichen kleinste Mengen von Beweismaterial aus.Die isolierte DNA muss durch ein spezielles Verfahren kopiert werden, bis sie schließlich millionenfach vorliegt. Dann wird diese mit Hilfe von bestimmten Enzymen, die als "Scheren" wirken, an genau definierten Stellen zerlegt. Durch die Einzigartigkeit des individuellen menschlichen Erbmaterials entstehen DNA-Bruchstücke mit unterschiedlichen Längen. Durch ein spezielles Verfahren werden die "DNA-Schnipsel" auf einem Gel der Länge nach getrennt und ergeben am Ende ein charakteristisches Muster. Vergleicht man nun das Muster der Verdächtigen mit dem der DNA-Spur am Tatort, lässt sich der wahre Täter identifizieren.Bei der Versuchsauswertung zeigten alle Gruppen positive Ergebnisse, so dass der Täter eindeutig hätte bestimmt werden können.