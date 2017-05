Frauen, die ungewollt schwanger werden, sind häufig von so massiven Ängsten geplagt, dass sie keinen Ausweg mehr sehen als eine Abtreibung. Dank Beratung sehen sie vielleicht Licht am Ende des Tunnels - und geben dem Kind die Chance, auf die Welt zu kommen und leben zu können, manchmal eben auch in einer anderen Familie.

Sehr zeitaufwendig Viele Asylbewerber und Flüchtlinge haben sich an Donum Vitae gewandt. "Sie kommen mit ganz vielen Ängsten zu uns", weiß Beraterin Cornelia Rubenbauer-Pickel aus Erfahrung. Diese Aufgabe ist für die erfahrenen Fachkräfte alles andere als leicht. Häufigstes und gravierendstes Problem sind die Sprachbarrieren. "Oft haben wir keine Dolmetscher", seufzt Rubenbauer-Pickel. Flüchtlinge lassen sich bei Donum Vitae in allgemeinen Schwangerschaftsfragen beraten, viele von ihnen sind aber auch in der Nachsorge nach der Entbindung. Julia Wiesend, Donum-Vitae-Mitarbeiterin in Amberg, ergänzt, dass auch viel hinsichtlich Aufklärung geleistet wird. Laut Jahresbericht von Donum Vitae kamen 2016 Menschen aus 33 Ländern zur Beratung. Größter Anteil waren Syrer. (san)

Donum Vitae, eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, hat im vergangenen Jahr ein enormes Pensum geleistet. In Amberg sowie in den Außenstellen in Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg suchten nach Angaben von Hilde Forst, Leiterin von Donum Vitae, 1141 Menschen Rat und Hilfe. Die allgemeine Schwangerenberatung nutzten 341 Frauen, erklärte Forst und sprach von einem Anstieg gegenüber 2015.Die Mitarbeiter von Donum Vitae begleiteten zudem 240 Frauen nach der Geburt weiter. Die Unterstützung dieses Personenkreises sei sehr unterschiedlich. "Häufig geht es um die Antragstellung von Elterngeld", so Forst weiter. "Das ist etwas, woran ganz viele scheitern." Cornelia Rubenbauer-Pickel, Beraterin in der Außenstelle Sulzbach-Rosenberg, ergänzt, dass es nicht selten darum geht, was die Geburt eines Kindes für die Partnerschaft bedeutet. Schwierigkeiten treten zudem auf, weil viele, die gerade Eltern geworden sind, bei der Betreuung eben nicht auf Oma oder Opa des Kindes zurückgreifen können. "Viele der Großeltern sind ja selbst noch berufstätig." Vielfach bräuchten auch junge Schwangere, denen ein soziales Netz fehlt, Unterstützung und Hilfe, so Marianne Kleber-Meierhöfer von der Beratungsstelle in Amberg. Zur Schwangerenkonfliktberatung kamen 157 Frauen. Doch auch Männer suchen Donum Vitae auf, um sich hinsichtlich Schwangerschaft Kinderwunsch oder nach der Geburt des Nachwuchses beraten zu lassen: 203 waren es im vergangenen Jahr.Anonyme oder vertrauliche Geburten sind ebenfalls ein Thema bei der Beratungsstelle. Der Unterschied zwischen beiden Formen ist, dass bei der anonymen Geburt die Frau ihren Namen eben nicht angibt. Das Kind hat hinterher keine Möglichkeit, seine leibliche Mutter ausfindig zu machen. Bei der vertraulichen Geburt nennt die Schwangere der Beraterin ihren Namen, die diesen dann auch überprüft. Dieser wird hinterlegt. Ist das Kind 16 Jahre alt, kann es, wenn es möchte, Name und Adresse seiner leiblichen Mutter erfahren.Das Gesetz, das die vertrauliche Geburt regelt, ist seit 1. Mai 2014 in Kraft. Wie Hilde Forst erläuterte, ist die Evaluierung, bei der unter anderem untersucht wurde, wie das Gesetz greift, mittlerweile abgeschlossen. Die Auswertung durch das Bundesfamilienministerium soll noch vor der Sommerpause veröffentlicht werden. Die anonyme Geburt hingegen ist weiterhin nicht gesetzlich geregelt, wird allerdings vom Gesetzgeber geduldet.Ein großes Anliegen von Donum Vitae ist die sexualpädagogische Prävention. Laut Jahresbericht wurden im vergangenen Jahr in diesem Bereich 352 Jugendliche erreicht. Bei verschiedenen Veranstaltungen in Schulen und bei Jugendgruppen wurden Partnerschaft, Familienplanung, Kinderwunsch und Verhütung thematisiert.Weitere Tätigkeitsbereiche der Beratungsstelle sind Begleitung und Informationen zur Pränataldiagnostik und die Kinderwunschberatung. Ein weiteres Projekt heißt Sternenkinder. Donum Vitae steht Eltern zur Seite, deren Kind zu klein oder zu krank war, um leben zu können.