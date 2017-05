"Herzinfarkt in der Amberger Altstadt" - so lautet das Einsatzstichwort für den Rettungswagen Rot Kreuz Amberg 71/2 der Rettungswache. Die Besatzung begibt sich unverzüglich in Richtung der Fahrzeughalle, wo die beiden Rettungsfahrzeuge der Amberger Wache untergebracht sind. Bereits auf dem Treppenabgang drückt der Fahrer auf den Buzzer mit der Aufschrift Tor 1. Bis nun der Rettungssanitäter den Motor gestartet und der Rettungsassistent den Einsatzauftrag am Funk bestätigt hat, springt die Ampel für Tor 1 bereits auf Grün und Amberg 71/2 verlässt mit Blaulicht und Martinshorn den Hof der Wache.

"Das dauert alles nur knappe 60 Sekunden", freut sich Wachleiter Florian Himmelhuber. In den vergangenen Wochen wurden die veralteten Tore der Fahrzeughalle, die noch per Hand geöffnet und anschließend wieder geschlossen werden mussten, gegen automatische Rolltore ausgetauscht. Investiert worden seien dafür rund 6500 Euro. "Das ist eine äußerst sinnvolle Investition. Sie kommt ja allen Bürgern in Amberg und im Umland zugute", pflichtet ihm auch stellvertretender Wachleiter Christoph Stich bei. Mit der Reduzierung der Ausrückzeit auf 60 Sekunden halbiert die Amberger Rettungswache damit die gesetzliche Vorgabe von maximal 120 Sekunden. Himmelhuber betont, dass der elektrische Ausbau und die Verkabelung ausschließlich von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern der Rettungswache gestemmt wurden. Darüber hinaus übernahmen die beiden Mitarbeiter Armin Troglauer und Carl Prusko auch die Demontage der alten Stahltore. Für dieses Engagement zeigte sich auch Kreisgeschäftsführer Björn Heinrich dankbar. "Auf unserer Rettungswache in Amberg tut sich momentan einiges. Zum Beispiel wird in den nächsten Wochen eine neue Garage für weitere Fahrzeuge des Rettungsdienstes in Betrieb genommen. Diese waren bis jetzt noch in einem Carport untergebracht. Vor allem im Winter hatten wir hier mit den kalten Temperaturen zu kämpfen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Wachleiter Florian Himmelhuber dankte bei dieser Gelegenheit allen Mitarbeitern der Rettungswache für ihre tägliche Arbeit und im Besonderen allen, die sich bei den Umbauarbeiten eingebracht haben.