Schon die ersten Worte von Schulleiter Günter Jehl bei der offiziellen Begrüßung von Schwester Monika Schulze als neuer Pforten-Mitarbeiterin an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen zeigten, welche Bedeutung er dieser Tätigkeit beimisst: "Es ist ein Wunder."

Jehl umschrieb damit den gelungenen Prozess, der dazu geführt hatte, die Pforte wieder ihrer gewohnten Funktion übergeben zu können. Die Schulpforte, eine Besonderheit an katholischen Schulen mit Ordenstradition, war seit der Ruhestandsversetzung der letzten Mitarbeiterin zum 1. August 2016 nicht mehr besetzt. Damit mussten die Schülerinnen der DJDS auf eine sehr lieb gewordene Instanz verzichten.Nun ist es der Schulfamilie in Kooperation mit der Schulstiftung der Diözese Regensburg und der Ordensgemeinschaft der Armen Schulschwestern gelungen, mit Schwester Monika wieder eine höchst geeignete Mitarbeiterin für diese Aufgabe zu gewinnen, umso mehr, da sie die Tradition der Schul- und Ordensgründerin Maria Theresia Gerhardinger verkörpert.Schwester Monika ist erst seit August im Haus der Besinnung der Schulschwestern in Amberg und hat zuvor in der Niedermünster-Realschule in Regensburg gearbeitet. Die Tätigkeit in der Schulpforte ist ihr nach eigenen Worten auf den Leib geschneidert.Zur feierlichen Begrüßung waren neben der Schulleitung, der Mitarbeitervertretung, der SMV und dem Elternbeirat auch Domdekan Johannes Neumüller, Direktor der Schulstiftung, und Schwester Gabriele Lober, die Provinzökonomin des Ordens in München, gekommen. Seine Verbundenheit mit der Schule zeigte mit seiner Anwesenheit auch Landrat Richard Reisinger.Neben kurzen Begrüßungsworten, die alle die große Freude und den Dank über die Wiederbelebung der Schulpforte ausdrückten, erhielt Schwester Monika kleine Geschenke für den Schulalltag. Zweimal war es ein Engel, der ihre neue Rolle an der DJDS symbolisch andeutete.