Es war der klassische Auffahrunfall vor der roten Ampel: Drei Autos, ein VW Golf, ein Seat Ibiza und ein 3er BMW, sind am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 85 in der Nähe der Franzosenäcker zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich in Fahrtrichtung Amberg kurz vor der Kreuzung beim Kaufland und hat den Berufsverkehr nicht unerheblich beeinträchtigt.

Laut Polizei wurde niemand schwer verletzt. Am Steuer saßen jeweils Frauen. Die drei Ambergerinnen kamen mit leichten Blessuren ins Klinikum. Nach ersten Informationen krachte die 34-jährige Seat-Fahrerin zunächst auf den VW Golf, den eine 26-Jährige wegen der roten Ampel abgebremst hatte. Die nachfolgende 43 Jahre alte Fahrerin eines 3er BMW erkannte die Karambolage zu spät und fuhr dann noch auf den Seat auf.Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro. Der Verkehr floss im Schneckentempo an den demolierten Wagen vorbei. Die Straßenmeisterei sicherte die Unfallstelle ab und reinigte nachher die Fahrbahn.