Aus der Traum. Geplatzt wie Seifenblasen. Weil er an einem Schalter der Deutschen Bank in Amberg einen Scheck über 150 Millionen Euro vorlegte und eine Überweisung des Betrags auf zwei Konten verlangte, wurde ein 44-jähriger Investmentberater aus dem tschechischen Rumburk zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Japanische Gärten

Die Geschichte war auf allen Positionen fast schon filmreif besetzt. Es gab einen Unternehmer aus Weißrussland und einen ihm geneigten anonymen Investor, der die eher kleine Firma des Mannes (Stammkapital: 7500 Euro) mit 500 Millionen Euro zu subventionieren gedachte. Da waren aber auch ein Finanzexperte von der Schottischen Nationalbank und ein angeblicher Diplomat aus Prag, der in Japan seiner Mission nachgekommen sein soll.Andere wussten, er habe sich eigentlich nur um japanische Gärten gekümmert. Später stellte sich heraus: Die Staatsanwaltschaft Weiden suchte den 48-Jährigen wegen Ladendiebstahls. Er will den Scheck auf Herz und Nieren geprüft und für "okay" befunden haben.Eine Schmierenkomödie mit schillernden Protagonisten, die aus dem Hintergrund operierten, um den großen Reibach zu machen: Irgendwann kam der Finanzmakler aus Rumburk ins Spiel, "Ich war ahnungslos", sagte er nun über drei Prozesstage hinweg vor dem Amberger Landgericht. Der Tscheche wurde quasi als Handlanger per Vertrag angeheuert. Mit der Aussicht auf sechs Millionen Euro Provision. Diesen Geldregen hätte er gut brauchen können.Der Mann bekam gewissermaßen als erste Tranche auf die 500 Millionen des Investors einen Scheck über 150 Millionen Euro und ein Beglaubigungsschreiben von zwei Vorständen der Deutschen Bank in Frankfurt. Mit beiden Totalfälschungen machte er sich auf den Weg. Erst nach Dresden, wo man ihn bei der Einlösung abblitzen ließ. Dann nach Amberg. Dort erschien die Polizei."Er hat in guten Glauben gehandelt und muss freigesprochen werden", sagte Verteidiger Jörg Jendricke vor der Ersten Strafkammer. Ein Ahnungsloser, nur seinem erteilten Auftrag verpflichtet. Dem widersprach Oberstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier. "Er hat zumindest billigend in Kauf genommen, dass riesiger Finanzschaden entstanden wäre."Strohmeier forderte fünf Jahre Haft. Der 44-Jährige hätte den nächsten Zug nach Rumburk nehmen wollen. Doch er muss sich dreieinhalb Jahre gedulden. Wer hinter dem dreisten Coup steckte, kann nur vermutet werden - etwa die weltweit operierende kriminelle Vereinigung der Nigeria Connection.