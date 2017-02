Der Hauptkommissar aus Freudenstadt war vier Stunden lang unterwegs. Dann erzählte er einer Richterin, wie das war, als in seiner Heimat in Baden-Württemberg eine kriminelle Bande zerschlagen wurde, die deutsche Haftanstalten mit Drogen belieferte. Darunter auch die JVA in Amberg.

Amberg. (hwo) Der Rauschgifthandel hinter Gittern ist eine Art Pestbeule, die offenbar nicht auszurotten ist. Die Amberger Justizvollzugsanstalt, das weiß man aus vielen vorangegangenen Prozessen, gilt dabei als eine Art Umschlagplatz. Wie die Drogen in einen Bereich gelangen, der vom Bürgerverständnis her absolut "clean" sein müsste, zeigt sich nun erneut bei einer Verhandlung vor der Amtsrichterin Sonja Tofolini.Auf der Anklagebank sitzt ein heute in Freiheit lebender 30-Jähriger, der in Oberfranken wohnt. Er soll einer der Drahtzieher gewesen sein, als in der JVA ein schwunghafter Deal mit dem Drogenersatzmittel Subutex und zudem auch mit Heroin ablief. Der damals eine Haftstrafe verbüßende Mann schweigt weitgehend. Er will nur eine einzige Subutex-Tablette in mehrere Teile zerkleinert und verhökert haben.Die Richterin muss nun den Nachweis führen, dass da einer vor ihr sitzt, der im Gefängnis die Fäden zog. Sie tut das sehr eingehend und hatte am zweiten Verhandlungstag weitere Zeugen geladen. Erst kamen zwei inhaftierte Männer, die von den Deals mit Subutex gewusst haben beziehungsweise selbst beteiligt gewesen sein sollen. Beobachter bekamen den Eindruck: Da saßen welche, die sich über einen unverhofften Ausflug während ihres tristen Haftalltags freuten. Ansonsten aber vernahm die Richterin: "Keine Ahnung."Dann aber erschien ein Kriminalbeamter auf Freudenstadt (Baden-Württemberg). Er schilderte sehr umfangreich, wie er zusammen mit anderen Rauschgiftfahndern eine Art mafios organisierte Lieferzentrale zerschlug und zu Festnahmen schritt. Die Leute beschafften Subutex-Tabletten in Frankreich, brachten sie bei Straßburg über die Grenze und lieferten nach Bestellung aus. Das ging so: Angehörige von Strafgefangenen überwiesen Geldsummen, dann wurden Päckchen mit Subutex an Personen geschickt, die sie auf dem Schmuggelweg in Gefängnisse brachten. In Offenburg beispielsweise, aber auch im 350 Kilometer entfernten Amberg in der OberpfalzHatte der jetzt beschuldigte Angeklagte damit etwas zu tun? Fest steht nach den Angaben des Hauptkommissars: Der Name des 30-Jährigen tauchte bei Telefonüberwachungen auf. Das lässt die Vermutung zu, dass der Mann ein Handy besaß und direkten Kontakt mit den Lieferanten in Freudenstadt aufnahm. Im Zuge der Ermittlungen wurden Postsendungen beschlagnahmt, die an Kontaktleute im Kreis Amberg-Sulzbach gingen. Der Prozess geht weiter. Neue Zeugen müssen kommen. Darunter auch eine Frau, für die man einen Russisch-Dolmetscher benötigt. Ein Urteil, so sieht es gegenwärtig aus, wird wohl im April ergehen.Das Verfahren deckt sich mit Strafprozessen, die vor einiger Zeit die Amberger Justiz beschäftigten. Auch damals ging es um große Mengen Subutex-Tabletten, die ein weit über 60 Jahre alter Strafgefangener orderte. Seine Lieferanten saßen in Berlin. Auch sie bedienten sich diverser Schmuggel-Kuriere, die ihre Fracht weitgehend unentdeckt in die JVA Amberg einschleusten. Vorher hatten Angehörige und Bekannte der drogensüchtigen Häftlinge die fällig werdenden Beträge an einen in Regensburg wohnenden Mann bezahlt. Der hatte für den inhaftierten Rauschgifthändler ein Konto angelegt.