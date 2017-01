Wer kennt diesen Mann? Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der vor einigen Tagen in Amberg auf illegale Weise mit EC-Karten Geld abgehoben haben soll. Wie berichtet, hatte ein Amberger am Dienstag, 10. Januar, seine Geldbörse samt dreier EC-Karten in einem Supermarkt in Amberg verloren. Der Gesuchte soll der Finder sein und den Umstand ausgenutzt haben, dass sich in der Geldbörse die PIN-Nummern der Karten befanden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hob der Gesuchte nur eine Stunde nach dem Verlust an einem Geldautomaten in Amberg Bargeld "im mittleren vierstelligen Bereich" ab. Die Geldbörse habe er anscheinend weggeworfen, da diese noch am 10. Januar in der Moritzstraße gefunden wurde. Das Bild, mit dem die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit geht, entstand bei einer der Abhebungen. Wer den Täter kennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten (09621/8900).