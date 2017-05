Das verlängerte Wochenende hat offenbar nicht allen gutgetan. In Amberg musste die Polizei am Maifeiertag zu einer ganzen Reihe von Nachbarschafts- und Familienstreitigkeiten ausrücken. Zur Mittagszeit rief ein 53-Jähriger aus dem Mariahilfbergviertel die Ordnungshüter, weil er den Lärm nicht mehr ertrug, der aus der Wohnung seines 24 Jahre alten Nachbarn nach draußen drang.

Bett in der Gitterbox

"Wie sich herausstellte, hatte der jüngere Mann demonstriert, dass er über ein Repertoire böser Beleidigungen verfügt", heißt es im Polizeibericht. Er wurde angezeigt. Gegen 20 Uhr wurde eine Streife in das Dreifaltigkeitsviertel beordert. Dort hatte ein 47-Jähriger seine Ehefrau nicht nur übelst beleidigt, sondern auch damit gedroht, sie umzubringen. Nachdem die Frau befürchtete, dass der Mann über ein Fenster in die Wohnung eindringen könnte, setzte sie ein Tierabwehrspray ein. Daraufhin flüchtete der Angreifer, noch bevor die Polizei eingetroffen war. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und ein leitete ein gerichtliches Kontaktverbot für den Noch-Ehemann in die Wege. Etwa zur gleichen Zeit kam es in der Nachbarschaft zu einem weiteren Ehestreit mit Körperverletzung. Details nannte die Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen.Der Tag hatte schon unter keinen guten Vorzeichen angefangen. Um 7 Uhr wurde die Polizei zu einer Ansammlung frühmorgendlicher Spaziergänger in die Mühlgasse gerufen. Dort war ein 39-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis in einer Gitterbox mit der Aufschrift "Nur für Kunststoffe" eingeschlafen. Er hatte sich mit Plastiktüten zugedeckt und schnarchte laut. "Nach sanftem polizeilichen Wecken krabbelte der Mann aus der Box und wurde auch vom Lagerplatz der Amberger Zeitung verwiesen", heißt es im Polizeibericht. Daraufhin löste sich auch die Traube von Zuschauern auf.