Ehering bleibt an einer Schraube hängen

Ein 37-jähriger Elektriker aus dem Landkreis Neustadt/WN hat sich am Dienstagnachmittag bei Arbeiten auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Werner-von-Siemens-Straße den rechten Ringfinger abgerissen.

Der Mann war laut Polizei zusammen mit einem Arbeitskollegen auf dem Dach einer Werkshalle beschäftigt. Als der Handwerker über eine Leiter eine Ebene tiefer steigen wollte, rutschte er auf einer Leitersprosse aus und blieb mit dem Finger, an dem sich der Ehering befand, an einer Schraube der Leiter hängen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 37-Jährigen zur weiteren Versorgung der Hand in ein Klinikum nach Regensburg.