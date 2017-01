Einbrecher leert zehn Flaschen Pils

Der gute Mann - wir gehen angesichts der von ihm vernichteten Biermenge davon aus, dass es sich um einen gehandelt hat - hatte vermutlich nur einen Mordsdurst. An sich genommen hat er wohl nichts. In sich hineingeschüttet aber jede Menge: zehn Flaschen Pils. Genehmigt hat sich der Einbrecher diese in einer Brauerei-Lagerhalle am Schanzgäßchen.

Der Unbekannte war zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, in die Halle eingedrungen. Um in sie zu gelangen, schlug er zwei Fenster ein, was einen Schaden von rund 300 Euro bedeutete. Dann erlag der Täter der Gerstensaft-Verlockung. Nach zehn 0,33-Liter-Flaschen Pils hatte er offensichtlich genug. Ein Quantum, das "darauf schließen lässt, dass der Einbrecher durchaus alkoholgewöhnt ist", wie Polizeisprecher Stefan Amann dazu anmerkte. Nachdem der Einbrecher sein Gelage beendet hatte, verließ er das Brauerei-Gelände. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es zu keinem weiteren Diebstahlsschaden gekommen", bestätigte Amann. Hinweise auf den trinkfesten Täter nimmt die Polizeiinspektion unter 09621/890-0 entgegen. (kan)