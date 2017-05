Zunächst hatte er gelogen, dass sich die Balken bogen. Erst ganz zum Schluss legte der dreiste Einbrecher ein Geständnis ab. Doch umfassend war es nicht. Denn eine Familie wird nie erfahren, in welchen dunklen Kanälen ihr Privatbesitz verschwunden ist.

Der 44-Jährige gab vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts auf Befragen der Vorsitzenden Roswitha Stöber eine spektakuläre Straftat zu, die sich vergangenes Jahr zu Pfingsten ereignet hatte. Eine Familie, die am Fuß des Marihailfbergs wohnt, war für ein paar Tage in den Urlaub gefahren.Da kam der Einbrecher. Eher zufällig? Das sagte der später durch eine hinterlassene DNA-Spur überführte Täter. Doch es drängte sich der Verdacht auf: Die Abwesenheit war sorgfältig ausgekundschaftet. Und noch eines war zu vermuten: Der 44-Jährige erschien nicht allein. Doch auch das stritt er ab. Als das Paar samt der vier Kinder aus den Ferien kam, sah es daheim aus wie nach einem Bombenangriff. Den Weg konnte die Kripo nachvollziehen: Eingedrungen über ein Kellerfenster, mehrere Türen arg beschädigt, jeden Raum nach Beute durchsucht. Was fehlte, war für die Leute unersetzlich: wertvoller Familienschmuck, Goldmünzen, Uhren, Goldbarren, elektronische Geräte, Antiquitäten, Bargeld. Vorhandenes Silber wurde, wohl wegen der großen Auswahl, ignoriert.Die Hausbesitzerin listete später die Gegenstände auf. Eine langes Konvolut mit einem geschätzten Gesamtwert von 91 000 Euro. Diese Summe stand vor der Strafkammer zur Debatte. Doch der Mann, damals in Amberg gemeldet, behauptete zunächst: "Ich habe nur ein paar Schmuckstücke mitgenommen." Die will er später in Nürnberg auf dem Schwarzmarkt ("Dort, wo Türken und Araber auf der Straße stehen") für 2400 Euro verhökert haben. Dabei blieb der Angeklagte. Bis es zunehmend enger wurde für ihn. Dann bat sein Anwalt Thomas Dolmany (Nürnberg) um ein Rechtsgespräch. Dabei sicherte er hinter verschlossenen Türen ein "umfassendes Geständnis" seines Mandanten zu. Die Richter signalisierten dafür eine Gesamtstrafe von nicht über drei Jahren und drei Monaten Gefängnis zu. Daraufhin räumte der Mann ein, die von der Familie aufgelistete Beute mitgenommen zu haben. Mehr allerdings teilte er nicht mit.So blieb vieles nebulös in diesem Prozess. Nicht nur der angerichtete Schaden. Von den geschätzten 91 000 Euro rückte man ab und taxierte den Beutewert (ebenso eher oberflächlich, weil nicht genau einzuordnen) auf rund 40 000 Euro ein. Denn für Erbstücke gibt es eben keine Rechnungen, die man Versicherungen vorlegen kann. Da steht Einschätzung gegen Einschätzung. Die ideelle Bedeutung ist in solchen Fällen bedeutungslos. Wohin der Schmuck und das Gold gelangten, sagte er Täter nicht, ebenso wenig, ob noch andere Leute mit ihm im Haus waren. Spuren deuteten darauf hin.Interessant auch: Am gleichen Pfingstwochenende war in das Nachbarhaus eingebrochen worden. Dort befanden sich keinerlei Wertgegenstände, weil die Besitzerin ins Altenheim gegangen war. Damit wollte der Angeklagte nichts zu tun haben, obgleich der Zaun zwischen beiden Anwesen niedergetreten worden war. Unwahrscheinlich, unglaubhaft, letztlich aber unbeweisbar. Denn an diesem Tatort wurden keinerlei Spuren gesichert.Am Ende des Prozesstages bekam der Angeklagte drei Jahre Haft und damit drei Monate weniger, als Staatsanwalt Holger Vogl verlangt hatte. Zurück bleibt eine Familie, die "bis heute" unter den Folgen des Beutezugs traumatisch leidet. Sie hat unwiederbringbar Erbstücke verloren, die bis dahin von Generation zu Generation wanderten.