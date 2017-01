Mit Straßenlichtern, die sich im Pariser Nachtregen spiegeln, Landschaftsaufnahmen oder Porträts die Momente einer schönen Reise festhalten: Das haben die Nachwuchsfotografen Benedikt Lueger und Luca Scagliola versucht.

Das Ergebnis ist eine Ausstellung, die den Titel "Lumières - Blitzlichter" trägt und am Freitagabend in der Stadtbibliothek eröffnet wurde. Entstanden sind die Bilder während des Austausches im Oktober zwischen dem Erasmus-Gymnasium Amberg und dem Collège Clos-Chassaing in Périgueux. Die Zusammenarbeit von Französischlehrerin Konstanze Schlereth und ihrer Kollegin Susanna Rosemann, die Kunst unterrichtet, machte die praktische Umsetzung des Projekts möglich.Finanzielle Unterstützung gab es vom Kulturamt und vom Freundeskreis Périgueux. Interessierte haben bis Samstag, 11. Februar, die Möglichkeit, die Bilder anzuschauen.