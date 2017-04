54 Elektroinstallateure aus Amberg und der Region informierten sich bei den Stadtwerken Amberg über wichtige Neuigkeiten aus der Energiebranche.

Amberg-Sulzbach. Im Zwei-Jahres-Rhythmus laden die Stadtwerke Amberg zu der für die Unternehmen interessanten Veranstaltung ein. Aufgrund der Netzübernahme der Stadtwerke von Ortsteilen der Stadt Amberg bestand auch großes Interesse für diesen Infoabend bei Elektroinstallateuren aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach.Knapp vier Stunden dauerte die Tagung mit vielen interessanten Themen und Vorträgen:1) „Energiewende“, Prof. Dr. Stephan Prechtl Geschäftsführer Stadtwerke Amberg2) „Erweiterung des Versorgungsgebietes Netz Strom“, Werner Rubenbauer, Strom-Netzmeister der Stadtwerke Amberg3) Technische Anschlussbedingungen TAB“, Gerhard Raum, Messdienste Stadtwerke Amberg4) „AM-LadePole professional“, Dipl. Ing. (FH) Martin Malitzke Prokurist und Leiter Netze & Erzeugung der Stadtwerke Amberg5) „Ausblick in die Zukunft“ zum Beispiel „neues Installateur-Portal der Stadtwerke Amberg“, Michael Bieda, Messdienste der Stadtwerke AmbergNach den informativen Vorträgen gab es wieder Gelegenheit bei einer kleinen Brotzeit über die komplexen Themen zu diskutieren und auch der Austausch unter den Fachleuten kam nicht zu kurz. In zwei Jahren ist geplant, die Elektroinstallateure erneut einzuladen und dann wieder auf den neuesten Stand der Energiebranche zu bringen. Die Anzahl der Teilnehmer zeigte, wie groß das Interesse an diesem Event ist.