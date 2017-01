Schnaittenbach. (ads) Im Kreise ihrer Familie feierte Elisabeth Frimberger ihren 90. Geburtstag, zu dem ihr Bürgermeister Sepp Reindl die Glückwünsche der Stadt überbrachte.

"Das Leben meistert man lächelnd!" So könnte das Lebensmotto der Jubilarin lauten, die Liebenswürdigkeit und große Zufriedenheit ausstrahlt. Elisabeth Frimberger erblickte in Pischldorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab das Licht der Welt, wo sie mit ihren sechs Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft aufwuchs. Zur Schule ging sie in Pirk und brachte sich nach dem erfolgreichen Abschluss wieder als wichtige Arbeitskraft daheim ein.1950 heiratete die Jubilarin Josef Frimberger aus Luhe (Kreis Neustadt/WN), wo das Ehepaar dann eine kleine Landwirtschaft und ein Lagerhaus betrieb. Aus der Ehe gingen sechs Kinder und inzwischen sieben Enkel und zwei Urenkel hervor.Elisabeth Frimberger war mit Leib und Seele Hausfrau und Bäuerin. Große Leidenschaft entwickelte sie für das Stricken, bei dem sie sich kreativ ausleben konnte. Eine zentrale Rolle in ihrem langen Leben spielten der Glaube und ihr unerschütterliches Gottvertrauen, so dass sie zu einer der fleißigen Kirchgängerin in der Pfarrgemeinde wurde.Vor vier Jahren war es Elisabeth Frimberger aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr möglich, alleine ihren Haushalt zu führen, und so siedelte sie in das Phönix-Seniorenzentrum Haus Evergreen Schnaittenbach um. Dort hat sie sich schnell eingelebt und genießt ihren Lebensabend mit einem Lächeln auf den Lippen.