Die Schüler der Montessorischule durften einen ganz besonderen Vormittag erleben: An einem Tag im Schuljahr gestalten nicht die Lehrer den Unterricht, sondern Eltern der Schüler bieten im Rahmen des Projekttages „Eltern machen Schule“ verschiedene Workshops für die Schüler an.

Amberg. Die Idee dieser Veranstaltung ist, den Schülern die Möglichkeit zu geben, Neues kennenzulernen, auszuprobieren und eigenes Interesse zu entwickeln. Dies funktioniert am besten, wenn Erwachsene mit Leidenschaft ihre Berufe oder Hobbies erklären und praktische Projekte mit den Schülern durchführen. Ins-gesamt standen 26 Workshops auf dem Programm. Die Schüler durften sich im Vorfeld für ihren Wunsch-Kurs anmelden.Ein Vater, von Beruf Intensivpfleger, hat mit den Schülern einen Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt. Ein anderer Vater, der schon selbst als Höhlenforscher an zahl-reichen Touren teilgenommen hat, baute mit den Kindern Höhlen und zeigte einen Film von einer Expedition, in der er selbst dabei war. Eine Mutter verfasste mit den Schülern Poetry Slam-Texte. Weiterhin standen ein Entspannungs- sowie ein Tanzkurs, eine Teezeremonie, das Basteln von Tischkickern, verschiedene Musik-, Kunst- und Werkprojekte an.Das Lehrerteam der Montessorischule nutzten diesen Tag, um effektiv an der Weiterentwicklung seines Englisch-Konzeptes zu arbeiten.Da der Projekttag sowohl Schülern als auch Eltern viel Freude bereitete, wurde beschlossen, diese Aktion für das kommende Schuljahr wieder einzuplanen.