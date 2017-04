Nach seinem Oberpfalzsieg beim renommierten "Jugend forscht"-Wettbewerb schaffte es Julian Riß jetzt auch beim Landeswettbewerb in Vilsbiburg auf das Treppchen. Er erzielte einen hervorragenden 3. Platz. Zudem gewann Julian, der am Erasmus-Gymnasium die 11. Jahrgangsstufe besucht, den Sonderpreis der Technischen Hochschule München, ein Mathematik-Stipendium.

Mit seinem Projekt "Erkennen von handschriftlich geschriebenen Zahlen durch ein künstliches faltendes neuronales Netz" hat er eine moderne Programmiermethode angewandt, mit der es auch einem Rechner möglich ist, Zahlen als solche zu erkennen. Der Mensch erlernt dies, doch wie geht das bei einem Computer? Mit neuronalen Netzen, und die sind zudem trainierbar. Das heißt, der Computer wird durch ständiges Anwenden und Wiederholen bezüglich der Aufgabenstellung immer besser.In diesem Jahr haben in Bayern über 2000 Nachwuchswissenschaftler an "Jugend forscht" teilgenommen - mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Schüler haben bayernweit insgesamt 979 Projekte in verschiedenen Fachgebieten eingereicht. Julian Riß konkurrierte in Vilsbiburg auf dem Gelände der Dräxlmaier Group mit zehn weiteren Regionalsiegern in der Königsklasse Mathematik/Informatik.Georg Eisenreich, Staatssekretär im Kultusministerium, gratulierte den Nachwuchstalenten ausdrücklich: "Die jungen Forscher haben ihre pfiffigen Ideen mit Begeisterung verwirklicht. Ich bin mir sicher: Sie haben dadurch auch für ihr späteres Leben entscheidende Kompetenzen gestärkt: Leistungsbereitschaft, Kreativität und Durchhaltevermögen."