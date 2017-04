Er will sein Leben in den Griff kriegen. Seit fast drei Jahrzehnten von Drogen abhängig, hat sich ein Amberger freiwillig in die Therapie begeben und seinen Wohnsitz nach Hessen verlegt. Trotzdem muss er danach längere Zeit ins Gefängnis. Denn vor Gericht ergab sich: Er ist ein Bewährungsversager.

Die Kriminalpolizei hätte eigentlich zu Fuß gehen können. Denn im Umfeld ihres Dienstgebäudes wohnte bis vor nicht allzu langer Zeit ein 43-Jähriger, der als Drogenkonsument bekannt war. Folglich erschienen immer mal wieder Fahnder und sahen sich um.Das Ergebnis der Durchsuchungen listete nun Staatsanwältin Christina Altenhofen vor dem Schöffengericht auf. In ihrer fünf Anklagepunkte umfassenden Liste standen teilweise größere Mengen von Cannabisprodukten, auch die gefährliche Droge Crystal Speed wurde bei dem Mann gefunden. Den Besuch der Polizeibeamten wohl ständig erwartend, hatte der Amberger die Drogen gelegentlich auch versteckt. In einem Kuscheltier wurden die Fahnder fündig, in einer Batterie lag Rauschgift vor einem möglichen Zugriff verborgen. Dass der 43-Jährige auch andere belieferte, stand fest. Denn er musste seine eigene Sucht finanzieren.Auch gärtnerisch wurde der 43-Jährige tätig. Als wieder einmal die Polizei kam, stießen die Beamten am Balkon auf Cannabispflanzen. Die Kleinplantage wurde vernichtet. Vor dem Schöffengericht legte der Mann nun ein umfassendes Geständnis ab. "Alles entspricht der Wahrheit", formulierte Verteidiger Helmut Mörtl. Dann erfuhren die Richter, dass der 43-Jährige, zum Zeitpunkt der Anzeigen unter Bewährung wegen eines Drogendelikts stehend, seit Herbst vergangenen Jahres seinen Wohnsitz dauerhaft nach Hessen verlegt hat. Dort ist er momentan in einer Therapie, will dann aber mit seiner Frau in dieser Gegend bleiben. "Nach Amberg komme ich nicht mehr zurück", sagte er.Der als Sachverständiger zu Rate gezogene Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel sah den Mann auf einem guten Weg. Der Experte riet den Richtern von der Verhängung längerfristiger Unterbringungsmaßnahmen in einer geschlossenen Klinik ab und empfahl, der Angeklagte solle nun seine aus eigenem Antrieb begonnene Entzugsmaßnahme in Hessen abschließen. Dem allerdings mochte Staatsanwältin Altenhofen nicht zustimmen. Sie drang in ihrem Plädoyer auf eine vom Gericht angeordnete Langzeittherapie und forderte außerdem drei Jahre Haft. Anwalt Helmut Mörtl (Regensburg) hielt das für überzogen. "Bewährung ist sicher nicht mehr möglich", räumte er ein. Eineinhalb Jahre Gefängnis hielt er aber für ausreichend. Außerdem müsse seinem Mandanten Gelegenheit gegeben werden, die momentan laufende Therapie zu vollenden.Das Schöffengericht stellte sich weitgehend an die Seite des Verteidigers. Es verhängte ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe. Aber ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Die Richter unter Vorsitz von Markus Sand gestanden dem Beschuldigten allerdings zu, seinen von sich aus angestrebten Entzug in einer hessischen Einrichtung abzuschließen.