Erster! Das Kinderhaus SieKids trägt ab sofort den Titel "Eine-Welt-Kita". Damit ist die Einrichtung an der Werner-von-Siemens-Straße 31 die erste in Bayern. Am Mittwoch gab's eine Urkunde im Eine-Welt-Laden von OB Michael Cerny und Vorsitzendem Helmut Kollhoff.

Global und regional

"Inchi ni moja"

Die Wirkung von Fairtrade Bei der Fairen Woche im vergangenen Jahr wurden die Früchte der Fairtrade-Kampagnen vorgestellt. So trägt laut Presse-Info der Faire Handel für rund 2,5 Millionen Menschen zu würdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen bei. Gegenüber der Politik und der Wirtschaft sendet er ein Signal, dass Handelsregeln gerechter gestaltet werden können, wenn Mensch und Natur ins Zentrum des Handelns gerückt werden. Fair gehandelte Lebensmittel finden Verbraucher mittlerweile in über 42 000 Supermärkten, Naturkostläden und Bäckereien. Die bundesweit rund 800 Weltläden, die Fachgeschäfte des Fairen Handels, bieten darüber hinaus Schmuck, Textilien und weitere Handwerksartikel.



Viele Städte verpflichten sich mit dem Erwerb des Titels "Fairtrade-Stadt" in besonderer Weise zu fairer und nachhaltiger Beschaffung - seit 2015 gehört auch Amberg dazu. Mittlerweile sind auch vier hiesige Schulen mit dem Siegel ausgezeichnet. (roa)

Welches Produkt, das man am Leib trägt, wurde beispielsweise von Kinderhänden produziert? Warum kommt das Spielzeugauto aus China? Wer pflückte die Bananen in Afrika? "Wir tragen alle daran einen Anteil, ob wir wollen oder nicht", sagte Kollhoff.Einen Weg hin zu mehr Fairness beschreitet das Kinderhaus SieKids unter der Federführung seiner Leiterin Brigitte Netta. Die Bürgermeisterin sieht es als ihren Auftrag, global mit regional zu vernetzen und eine Verbindung zwischen Umwelt und Einer Welt herzustellen. Die Grundlage bildete der Kriterienkatalog einer fairen Kita in Nordrhein-Westfalen.Diese Überlegungen wurden für das Eine-Welt-Netzwerk Bayern weiter ausgebaut. "Es gibt nicht das eine Profil, es geht darum, sich auf den Weg zu machen", betonte die Leiterin. Bereits bei der Planung von SieKids und Campuskids sei der Gedanke von einer fairen Kita - ähnlich wie bei Fairtrade School und Fairtrade Town bereits existent gewesen. Das fing schon bei der Einrichtung und der Auswahl des Spielzeugs an. Weiter ging es über Verpflegung und Bildung. "Die Kinder wünschten sich beispielsweise gescheite, neue Bälle", nannte Netta ein Beispiel. Mit Helmut Kollhoff fand sich ein Experte, der den Mädchen und Buben erklärte, warum ein Fußball aus fairem Handel mehr kostet. "Jetzt haben sie zwar nur zwei, dafür lernen sie eine neue Wertschätzung des Produkts", verdeutlichte Netta. Die grundsätzliche Überlegung sei jedoch nicht projektbezogenes Arbeiten, sondern die Integration des Eine-Welt-Gedankens in die tägliche Arbeit."Inchi ni moja" ist Suaheli und bedeutet so viel wie "Eine Welt". Dr. Cecilia Heidenreich-Nganda aus Uganda, Pädagogin bei SieKids, sprach es gemeinsam mit den Kindern wie ein Mantra. Sie berührten sich dabei gegenseitig und demonstrierten so ihre Verbundenheit. "Das Ziel ist, einmal sagen zu können: So gut wie es euch geht, geht es allen Kindern auf der Welt", nannte Helmut Kollhoff die Beweggründe der Kampagne.Um weitere Eine-Welt-Kitas in Bayern künftig auszeichnen zu können, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört beispielsweise auch die Einbindung in die lokale Eine-Welt-Struktur - zumindest in Amberg, eine Fairtrade-Stadt, dürfte das kein Problem sein.