Gott ist ihr Leuchtturm und der Glaube ihr Anker: Mit reichlich Symbolik feierten 31 Kinder aus der Pfarrei St. Georg Erstkommunion. Bei der Messe durften die Buben und Mädchen sogar das Ruder übernehmen.

(ads) Eine intensive Vorbereitungszeit in den vergangenen Monaten im Religionsunterricht, in den Gruppenstunden bei den Tischmüttern und den Besuchen der kindgerechten Gottesdienste lag hinter den Kommunionkindern. Endlich war der langersehnte Tag der Erstkommunion gekommen. Zusammen mit Dekan Markus Brunner und den Ministranten zogen die Buben und Mädchen in die Georgskirche ein.Dekan Brunner gestaltete die feierliche Messe interaktiv, indem er die Kinder in die Liturgie einband. Anstatt einer Predigt gab es Impulse zum Thema der Kommunion "Mit Jesus in einem Boot". Kompass, Boje, Leuchtturm, Rettungsring, Steuerrad, Anker, Herz und Taube waren die aussagekräftigen Symbole für eine gewagte Bootsreise mit Jesus, um sicher den Hafen bei Gott zu erreichen. Mit großer Begeisterung hatten die Buben und Mädchen Wunschzettel geschrieben, die sie dann in eine Flasche steckten, um diese als Flaschenpost zu versenden. Zum Empfang des Leibes Christi durften sich die Kinder im Altarraum versammeln. Wie in den Jahren zuvor umrahmte der Familienchor Klangfarben den Gottesdienst mit neuen geistlichen Liedern, heuer erstmals unter der musikalischen Leitung von Roland Nitzbon.