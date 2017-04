Die Pfarrei St. Michael hat ihre Tradition, am Gründonnerstag die Erstkommunion zu feiern, heuer fortgeführt. 47 Kinder, die die Albert-Schweitzer-Schule, das heilpädagogische Zentrum und die Willmannschule besuchen, traten erstmals an den Tisch des Herren.

Am Gründonnerstag, dem Tag vor seinem Tod am Kreuz, hatte Jesus seine Jünger zum Abendmahl eingeladen. Damit setzte Jesus Christus die Eucharistie ein, sagte Pfarrer Alois Berzl. Die Kommunionkinder wurden seiner Aussage nach am Gründonnerstag zum ersten Mal zu dieser Mahlgemeinschaft geladen, um hier Leib und Blut Christi in Form von Brot und Wein zu empfangen. Im Brot dürften sie Christus in die Hand nehmen, ihn begreifen und spüren: "Jesus ist bei mir, um mir das zu geben, was ich brauche."Die Kommunion bezeichnete der Geistliche als Fest der Freude, denn Jesus schenke sich darin sich selbst und gebe den Gläubigen das Lebensnotwendige. Sichtlich beeindruckt waren die Kinder, als sie sich zum ersten Mal vor dem Altar versammelten und die allererste Kommunion empfingen - ein erhebender und feierlicher Augenblick nicht nur für sie, sondern für alle Gläubigen.