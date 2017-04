Die Symbolik des Lichts und ein alter Brauch zur Osterzeit - das waren die beiden Motive für die Predigten der katholischen und evangelischen Kirche im Amberger Stadtgebiet am Osterwochenende.

Rahmen selbst ausfüllen

Lachen drückt vieles aus

, In der katholischen St.-Georgs-Kirche in Amberg stellte Pfarrer Markus Brunner am Ostersonntag die Frage: "Was möchte Ostern uns sagen?" Er ging auf die Symbolik des Lichts in der katholischen Lehre ein. "Da ist zunächst der Gegensatz von Dunkel und Licht", sagte er. "Bewusst wird die Feier der Auferstehung mit Einbruch der Dunkelheit begonnen. Denn die Finsternis soll uns deutlich machen, dass wir alle von der Dunkelheit des Grabes umfasst werden." Dann aber die Hoffnung: "Das Licht einer einzigen Kerze durchbricht die Finsternis, in der wir uns befinden. Sie symbolisiert den auferstandenen Christus. Indem wir unsere Kerze am Osterlicht entzünden, geben wir zu verstehen, dass wir Teil am Sieg Christi über den Tod sind."Es sei die Aufgabe der Katholiken, diesen Sieg auch hörbar mit einem österlichen Jubelsang zum Ausdruck zu bringen, forderte Brunner. "Im Singen wächst in uns die Liebe zu dem, den wir besingen."Ostern, so erklärte Brunner, reiche bis in den Alltag hinein. "Jeder einzelne wird sich in den kommenden Tagen fragen müssen, ob er sich an Ostern nur in eine einmalige, kurze Euphorie hinein gefeiert hat. Oder, ob er der Auferstehung mitten im Leben einen Platz gibt, damit sie dort geschieht." 50 Tage lang feiere die Kirche Ostern. "Ausfüllen müssen wir diesen zeitlichen Rahmen aber schon selbst", gab der Geistliche zu bedenken. "Wenn wir das tun, werden wir die Fülle des Erlösungsgeschehens Christi an uns in seiner ganzen Tiefe erfassen können.Am Ende seiner Predigt verwendete Brunner noch Worte der Osternacht 2010 des emeritierten Papstes Benedikt, der am Ostersonntag seinen 90. Geburtstag feierte. "Wenn wir uns an Christus anhalten, dann sind wir im Leben. Deswegen werden wir in dieser Nacht der Auferstehung von ganzen Herzen Halleluja singen. Das Lied der Freude, das keine Worte braucht."In der Paulanerkirche ging der evangelische Pfarrer Joachim von Kölichen auf einen alten christlichen Brauch ein: das Osterlachen. In der Predigt brachten zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert die Geistlichen die Gottesdienstbesucher zum Lachen. Es sollte die Osterfreude der Menschen ausdrücken.Joachim von Kölichen stellte am Ostersonntag seinen Gläubigen die Frage: "Was machen wir eigentlich, wenn wir lachen?" Die Antwort war vieldeutig, denn mit Lachen lässt sich alles Mögliche ausdrücken - auch höchst ernsthafte Dinge. Häufig, so erklärte von Kölichen, lache man über Sachverhalte, die gar nicht lustig seien. Rutscht jemand auf einer Bananenschale aus, lacht man, weil man es hat vorhersehen können."Oft ist das Lachen aber auch der Versuch von Machtlosen, die Mächtigen gnädig zu stimmen." Zurück gehe das auf das Opfern. "Die Menschen geben das Beste, was sie haben, einem reizbaren Gott, damit der ihnen nicht auch noch das Zweitbeste nimmt." Sie täten das feiernd, lachend, singend, tanzend. "Aber lustig ist etwas anderes", sagte von Kölichen. Lachen sei nicht immer komisch. "Es wäre also zu einfach, dass wir in ein Ostergelächter einstimmen, nur weil das früher so verbreitet war."