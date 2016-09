Am gestrigen Samstag erhielt die Polizei gegen 9:50 Uhr die Mitteilung, dass ein herrenloses Ferkel auf der Straße von Karmensölden in Richtung Fichtenhof laufen soll. Zwei Beamte konnten das Tier nahe der Brücke über die B 85 am Waldrand stellen.Anfragen in umliegenden Schweinezuchtbetrieben und Bauernhöfen um den Besitzer festzustellen blieben ohne Ergebnis. Als sich der zuständige Jagdpächter um die Angelegenheit kümmern sollte, entging das Ferkel seinem "sicheren Schicksal", da sich der Eigentümer bei der Polizei in Amberg meldete.Wie sich herausstellte hatte das Ferkel während einer Fahrt eine Metallstrebe des Anhängers durchbrochen, die Ladungssicherungsplane gelöst und war dann vom Anhänger entkommen."Nachdem das Ferkel seinem freudestrahlenden Besitzer wieder übergeben war, zogen beide glücklich nach Hause", berichtet Polizeisprecher Anton Reil.