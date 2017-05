(gfr) Mit zwei Einsatzfahrzeugen und versammelter Mannschaft war die Feuerwehr Karmensölden am Rathaus vorgefahren. Die Aktiven waren nicht zum Löschen angerückt, sondern überreichten vielmehr Oberbürgermeister Michael Cerny einen Schirm - damit baten sie das Stadtoberhaupt, die Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeier zu übernehmen. Das dreitägige Fest wird Ende Mai gefeiert, so Gerhard Graf, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. In Karmensölden war vor 125 Jahren die Feuerwehr gegründet worden, dieses Jubiläum wird nun ordentlich gefeiert. Als Schirmherren haben sich die Karmensöldener den Oberbürgermeister ausgesucht. Um Michael Cerny die Entscheidung zu erleichtern, war die Feuerwehr gleich mit Brotzeit und Musik angerückt - den neuen Schirm mit Feuerwehr-Logo gebe es obendrauf.

Beim Blick in seinen Terminkalender meinte Oberbürgermeister Michael Cerny, dass er tatsächlich am letzten Maiwochenende zufällig noch nicht verplant sei. Er freue sich, dieses Jubiläum mitfeiern zu können. Die Stadtteilwehren seien gut ausgebildet, gerade in Karmensölden sei die Feuerwehr gesellschaftlich gut eingebunden. Das Gerätehaus in Schäflohe stehe als Begegnungszentrum auch anderen Vereinen oder Verbänden zur Verfügung.Einen anstrengenden Tag habe er hinter sich, da komme eine anständige Brotzeit gerade recht, sagte der Rathaus-Chef. Dies erleichtere ihn die Entscheidung, der Karmensöldener Wehr das schlechte Wetter beim Fest fernzuhalten. Der "Stoderer und Er" spielten zünftig auf, die von Gerhard Graf angekündigte knappe Stunde, die die Feuerwehr in der Archivstube verbringen wollte, wurde gehörig überzogen.