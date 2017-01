Am Himmel über Amberg krachte es ordentlich in der Silvesternacht - unten am Boden blieb es dagegen sehr ruhig. Statt knallharter Fäuste, wie schon so manches Mal, flogen heuer nur Raketen und Böller friedlich hin und her. Polizei und Feuerwehr meldeten lediglich kleinere Einsätze und wünschten sich zum neuen Jahr, dass es so weitergehen kann.

Heiligabend ist mehr los

Dennoch kleine Keilereien

Auch bei Feuerwehr eher "waschen" als löschen Nicht viel spektakulärer als für die Polizei verliefen vier Einsätze der Feuerwehren Gailoh, Ammersricht und Amberg. Sie rückten jeweils nur mit einem Auto aus, um durch Böller entflammte Hecken, eine Mülltonne und einen Baum zu löschen. Letzterer steht am Abgang in den Stadtgraben beim Nabburger Tor und wurde wegen seines teils hohlen Stamms schon einmal an Silvester "Sprengstoff"- und Brandopfer. "Wir haben da drübergewaschen", beschrieb die FFW-Zentrale dennoch ihre eher undramatischen Wasser- und Löscheinsätze.

Anton Reil von der Amberger Polizeiinspektion sprach gestern von einer "äußerst ruhigen Silvesternacht". "Heiligabend war es schlimmer", zog er einen Vergleich zur Vorwoche und erinnerte an deutlich mehr Einsätze, die nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von der Heftigkeit der Delikte her schwerer wogen (AZ berichtete). "Das war erheblich mehr Arbeitsaufwand für uns, als an Silvester", bilanzierte Reil, bei dem sich ein ungewöhnlicher Eindruck manifestiert: "Es kracht an Heiligabend mehr als an Silvester."Denn viele Feiern zum Jahreswechsel hätten sich offenbar stärker in den privaten Bereich verlagert. Das sei eine neue Entwicklung, die man im Vergleich zum Christfest eher umgekehrt erwarte. Doch tatsächlich geht es nach der weihnachtlichen Bescherung in vielen Kneipen und Lokalen in der Stadt, aber auch im Landkreis ordentlich ab. Über die Hintergründe ließe sich viel spekulieren, woran sich Reil außer dieser auch polizeilich zu beobachtenden "Tendenz" nicht weiter beteiligte.Um jedoch dem Silvesterabend und der folgenden Nacht keinen völligen Heiligenschein aufzusetzen, berichtete er von drei körperlichen Auseinandersetzungen, zu denen die Beamten dann doch gerufen wurden. Aber selbst die gingen vergleichsweise glimpflich aus - nur mit Leichtverletzten. So waren sich gegen 2.45 Uhr in einem Lokal in der Innenstadt zwei Frauen in die Haare geraten, weil sie nicht aneinander vorbeigehen konnten. Die Jüngere (19) schüttete daraufhin der 27-Jährigen eine Flasche Bier über den Kopf und traf beim schwungvollen Entleeren mit dem Rand ihren Kopf. Die Ältere holte die Polizei, die bei beiden Damen Alkoholisierungen feststellte.Zu tief ins Glas geschaut hatte auch ein 24-jähriger Amberger, der den Ordnungshütern eine Stunde später erzählte, im selben Lokal von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Seine Nase erlitt dabei leichte Blessuren. Ebenso mehr als Schubserei denn als Prügelei bezeichnete die Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, die gegen 7 Uhr mit einer Gruppe weiterer Besucher ein anderes City-Lokal verlassen hatten und dabei in Streit gerieten. (Angemerkt)