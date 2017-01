Einen gehörigen Schreck bekam eine 21-jährige Ambergerin gestern gegen 16.30 Uhr auf der B 85, als ihr Ford Focus an der Speckmannshofer Kreuzung plötzlich Feuer fing. Durch einen technischen Defekt geriet laut Polizei der Motorraum in Brand. Die junge Mutter hielt kurz vor der Ampel an, um sich und ihr etwa acht Monate altes Baby, das in einem Kindersitz saß, rasch in Sicherheit zu bringen. Etwa einen Meter hoch schlugen die Flammen aus der geschlossenen Motorhaube durch den Lüftungsschlitz vor der Windschutzscheibe nach oben.

Die Amberger Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug und sechs Mann Besatzung aus, um das Feuer zu bändigen. Innerhalb von wenigen Minuten war es aus, während die Karmensöldner FFW den Verkehr am Ort des Geschehens zwischen Linksabbiege- und Geradeausspur stadteinwärts vorbeileitete. Mutter und Tochter kamen vorsorglich zur Untersuchung auf eingeatmeten Rauch ins Klinikum. Am Ford Baujahr 2011 entstand laut Polizei Totalschaden.