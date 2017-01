Der Tierschutzverein hat die Chance, vom Deutschen Tierschutzbund einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro für die medizinische Versorgung im Tierheim zu erhalten. Voraussetzung ist, dass es dem Verein gelingt, selbst bis zum 31. Januar Spenden in Höhe von 5000 Euro für diesen Verwendungszweck einzuwerben. "Bei der Aktion haben wir schon über 3500 Euro gesammelt", erklärte Ingrid Mallmann, die Schriftführerin des Tierschutzvereins, auf AZ-Nachfrage. "Ein riesiges Dankeschön an alle, die mitgemacht haben." Sie ist zuversichtlich, dass die 5000 Euro erreicht werden. Und sie freut sich auch über die "geniale" Weihnachtsaktion von Fressnapf. Die erbrachte für das Tierheim Futterspenden im Geldwert von rund 480 Euro und Sachspenden für etwa 460 Euro.