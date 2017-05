Wer hat heuer eigentlich unsere Obstblüten bestäubt? War es nicht viel zu kalt für den Bienenflug?

Insekten brauchen Wärme, um sich bewegen zu können. Bei Temperaturen unter 10°C fliegen nur noch Hummeln, denn diese können sich mit ihren Flugmuskeln "warm zittern". Bei Wind und Wetter haben die Hummelköniginnen im kühlen April und Anfang Mai die Blüten von Kirsche, Zwetschge, Apfel, Birne & Co. besucht. Bis zu 1.000 Blüten können diese sozial lebenden Wildbienen pro Tag bestäuben. Wildbienen und andere Blütenbesucher brauchen auch nach der Obstblüte ein vielfältiges Nahrungsangebot. Darum gilt: Je bunter die Wiese unter den Obstbäumen blüht, desto besser. Wer Blüten- und Insektenvielfalt auf seiner Streuobstwiese fördern möchte, sollte die Wiese nicht aufeinmal komplett mähen, sondern in Etappen, so dass immer Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind für Blütenbesucher. Bunt blühende Streuobstwiesen im Amberg-Sulzbacher Land sind auch ein interessantes Motiv für den Fotowettbewerb "Kulturerbe Streuobst - Vielfalt pflegen, entwickeln und nutzen" der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/ Amberg. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findet man unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/ .