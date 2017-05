Entspannt mit dem Bus fahren und dabei Mails checken, ein Online-Video schauen oder auf Facebook posten. In Amberg und Amberg-Sulzbach geht das. Der "Zweckverband Nahverkehr" ist Teil eines in der Oberpfalz einzigartigen Pilotprojekts, das es in ganz Bayern nur zweimal gibt.

Stabile Verbindung

Zweijähriges Pilotprojekt

Pünktlich um 12.20 Uhr rollt die Linie 60, die von Amberg nach Neumarkt fährt, in den Busbahnhof. Ein runder Aufkleber weist auf die Besonderheit des Busses hin: Hier gibt es einen kostenlosen Hotspot. Das Handy plingt: "Bayern-W-LAN verfügbar". Beim Klick auf das W-LAN-Symbol auf dem Smartphone öffnet sich ein Browserfenster. Ein weiterer Klick - schon erscheint automatisch die Homepage der Bayerischen Staatsregierung. Das ging leicht.Fernreise-Busse wie der "Flixbus" bieten bereits länger kostenlose Hotspots an. Auch bei der Deutschen Bahn gibt es in den ICEs freies W-LAN sowie auf einer Teststrecke im "Fugger-Express" zwischen München, Augsburg, Ulm und Treuchtlingen. Die Länderbahn, die unter anderem zwischen Regensburg und Hof pendelt, plant ab Ende des Jahres, in ihren Alex-Zügen Router zu installieren. Die lückenlose Versorgung mit Internet soll auch den öffentlichen Nahverkehr auf Straße und Schiene attraktiver machen.Auf der Fahrt zwischen Amberg und Neumarkt bleibt die Verbindung stabil. Chat und Videotelefonie funktionieren reibungslos. Musikclips spielt das Smartphone über das Bayern-W-LAN ruckelfrei und in guter Qualität ab. "In Pfeffertshofen zum Beispiel ist das Handy-Netz eine Katastrophe. Aber selbst hier geht das W-LAN", sagt Busfahrer Siegmund Tänzer. Er fährt seit zwölf Jahren auf der Strecke Richtung Neumarkt. Dass es hier jetzt eine kostenlose Internetverbindung gibt, findet er gut: "Das ist von Vorteil, wenn man schnell was nachschauen muss." So wie in der Linie 60 gibt es den Internet-Hotspot in 19 weiteren Bussen des "Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach" (ZNAS).Seit April bieten zehn Amberger Citybusse und zehn RBO-Busse das freie W-LAN an. Der Internetzugang ist offen, es ist kein Passwort nötig. Das Datenvolumen ist unbegrenzt. "Die Region hat nun ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: In der gesamten Oberpfalz wird nur in Amberg-Sulzbach Bayern-W-LAN im öffentlichen Nahverkehr angeboten", sagt Finanz- und Heimatsstaatssekretär Albert Füracker. Als eine der ersten Regionen in Bayern setzen Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach das Projekt um."Freies W-LAN in Bussen ist ein herausragendes Pilotprojekt. Die permanente Netzabdeckung in den Buslinien stellt eine echte Herausforderung dar. Hier wollen wir in Amberg Lösungsansätze finden - die Erfahrungen werden allen Gemeinden und Landkreisen zur Verfügung gestellt", sagt Füracker. Das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre angelegt. In dieser Zeit übernimmt der Freistaat die Kosten. Danach wertet das Ministerium das Projekt aus und entscheidet mit dem ZNAS, wie es weitergeht."Amberg-Sulzbach eignet sich sehr gut, um die technische Funktion des mobilen Bayern-W-LANs in einer größeren Stadt mit ländlichem Umfeld zu erproben", sagt Dennis Drescher von der Pressestelle des Heimatministeriums. Da sei der Kontrast ideal: Das Stadtgebiet mit guter Netzanbindung und vielen gleichzeitigen Nutzern im Gegensatz zur ländlichen Region mit schlechter Mobilfunk-Abdeckung und weniger Usern. Bereits vor einem Jahr startete das Ministerium das Projekt im Landkreis Traunstein. Dort nutzen in zehn Bussen 10 000 Passagiere das W-LAN mit einem Datenvolumen von 216 Gigabyte.