Das Verfahren begann für den Angeklagten nicht besonders vielversprechend: Polizisten holten ihn von zu Hause ab, weil er zum Verhandlungstermin nicht erschienen war. Als Erklärung dafür gab er an: "Ich hab mich im Datum vertan." Doch von diesem Punkt an lief es prächtig für ihn.

Ganze Flasche Whisky intus

Mit Kopf gegen Scheibe

Vorsätzliche Körperverletzung warf die Anklage dem ohne Anwalt im Amtsgericht erschienenen 19-Jährigen vor, begangen an einem Samstagabend im September 2015 auf der Freudenberger Kirwa. Durch die Aussagen des Angeklagten und der Zeugen entstand folgendes Bild des Geschehens beim Lagerhaus in Wutschdorf: Dort standen zwei Gruppen junger Leute, eine aus Hirschau, eine aus Amberg. Aus letzterer erscholl der Ruf "Scheiß Hirschau", was den Angeklagten derart in Rage brachte, dass er auf die Amberger zulief. Es kam zu einer Schlägerei mit einem damals 16-Jährigen, nach der dem Angeklagten ein Zahn fehlte (und ein kleines Stück von einem zweiten). Dass die Windschutzscheibe eines dort stehenden Autos splitterte, dürfte aber eher darauf zurückzuführen sein, dass sein Kontrahent dagegen geschlagen wurde.Der Angeklagte hatte zu diesem Zeitpunkt nach eigener Aussage eine halbe Flasche Whisky intus, fühlte sich aber "eigentlich ganz fit". Er konnte weitere Details beisteuern: Als er seinem Amberger Gegner drohend gegenübergestanden sei, hätten dessen Kumpels diesen zum Zuschlagen aufgefordert. Der habe ihm tatsächlich "zwei bis drei Faustschläge" verpasst, woraufhin er sich mit einem Schlag gewehrt habe.Als beiderseits die Begleiter einschritten, gab es noch "ein bisschen Rumgeschubse", ehe Aufsicht und Polizei das Ganze beendeten. Warum er keine Anzeige erstattet habe, wollte Richter Peter Jung von dem 19-Jährigen wissen. Antwort: "Ich habe es nicht für notwendig gehalten, wir waren beide betrunken, so eine Schlägerei passiert halt mal." Deutlich eingeschränkter war das Erinnerungsvermögen beim zweiten Faustkämpfer, gegen den ebenso ein Ermittlungsverfahren eröffnet, aber wieder eingestellt worden war, weil die fragliche Tat gegenüber dem Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem anderen Fall kaum ins Gewicht fiel. Der heute 17-Jährige hatte auf der Kirwa nach eigener Einschätzung "ziemlich einen sitzen", glaubte aber, zuerst zugeschlagen zu haben. Dass er in die Autoscheibe gefallen oder als "Hurensohn" beschimpft worden war? Er könne sich nicht erinnern, ebenso wenig wie an etwaige Schmerzen in den folgenden Tagen.Eine Zeugin hatte das Geschehen aus der Entfernung beobachtet und berichtete, wie ein großer schlanker junger Mann einen anderen gepackt und dessen Kopf auf die Windschutzscheibe eines Autos geschlagen habe. Das Gesicht des Aggressors blieb ihr allerdings verborgen. Auch der Autobesitzer konnte nichts Erhellendes beitragen, da er zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung im Kirwazelt war. Dass er bis heute keinen Cent für den Schaden an seinem Wagen erhalten habe, werde sich wohl auch durch das Ergebnis der Verhandlung nicht ändern, vermutete der Richter.Staatsanwalt Holger Vogl zog als Bilanz der Beweisaufnahme, dass der Anklagevorwurf nicht mehr nachzuweisen sei. Er plädierte deshalb auf Freispruch. Richter Peter Jung kam dem nach, da Notwehr nicht auszuschließen sei. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Als Richter Peter Jung auffiel, dass der Angeklagte die (Schneide-)Zahnlücke, die ihm durch die Schlägerei vor eineinhalb Jahren entstanden war, immer noch hat, ließ er ihn an den Richtertisch treten und besah sich die Mundhöhle des 19-Jährigen. Warum er diesen Schönheitsfehler nicht hatte beheben lassen, konnte der Angeklagte nicht genau sagen. Richter Jung erzählte ihm von einem Verfahren am Vortag, in dem es geheißen hatte, so etwas wirke sich bei der Partnersuche negativ aus. Der Angeklagte nahm es mit einem Schulterzucken zur Kenntnis.