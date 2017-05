Was hat Amberg, was München nicht hat? Freies W-LAN in Bussen zum Beispiel. In der Stadt und im Landkreis startet ein Pilotprojekt, finanziert durch den Freistaat Bayern mit 100 000 Euro. In 20 Bussen ist künftig das Surfen im Internet möglich.

Ländlichkeit erwünscht

Zwei Jahre Probphase

Überall dort, wo es W-LAN gibt, nimmt Vandalismus ab. Hans-Jürgen Haas, Leiter der ZNAS-Geschäftsstelle

Montag Startschuss Offizieller Startschuss für das Pilotbprojekt W-LAN in 20 Bussen im Nahverkehr Amberg-Sulzbach ist am Montag, 15. Mai, um 9.30 Uhr auf dem Amberger Marktplatz mit Staatssekretär Albert Füracker, Oberbürgermeister Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger. (roa)

-Sulzbach. Eine Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Landesamt für Digitalisierung und Vodafone macht's möglich - und unsere ländliche Struktur, gespickt mit Funklöchern. "Genau das war es, was gesucht wurde", sagte Hans-Jürgen Haas, Leiter der Geschäftsstelle des Zweckverband Nahverkehrs Amberg-Sulzbach (ZNAS).Ausdrückliches Projektziel sei das Testen von W-LAN im ländlichen Bereich. Die kostenlose Verbindung ins Internet ist an das Fahrzeug gebunden. Insgesamt 20 wurden in den Osterferien mit den technischen Voraussetzungen ausgestattet. Dafür musste die komplette Innenverkleidung in den jeweiligen Bussen entfernt und wieder neu angebracht werden, informierte Haas.Zehn von der RBO und neun Busse von der Firma Linzer sind künftig mit den Aufklebern "Freies W-LAN" verziert und abwechselnd auf allen Linien in der Stadt und im Landkreis unterwegs. Das 20. Fahrzeug stammt von der Firma Schlielein und wurde deshalb ausgewählt, um auf der Linie Amberg-Neumarkt rund um die Uhr freies W-LAN anbieten zu können. Aufgrund der unterschiedlichen Topografie erschien den Verantwortlichen diese Linie als geeignet. "Ein Funkloch ist kein Qualitätsmangel", verdeutlichte Haas, "sondern es soll gezielt getestet werden, ob es beispielsweise sinnvoll ist, eine zweite Sim-Karte eines anderen Providers mit einzubauen". Jeder Fahrgast dürfe seine Erfahrungen per E-Mail an den ZNAS melden. "Wir geben das weiter."Im Juni werden 300 Menschen von Studenten der Fachhochschule für angewandtes Management aus Neumarkt befragt. Nach zwei Jahren endet die Probephase. Wie es danach mit dem W-LAN in den Bussen auf den Linien in Amberg und dem Landkreis weitergeht, ist noch nicht klar.