So fruchtbar wie das alte Jahr im Klinikum zu Ende ging, fing das neue an. Waren es an Silvester bereits fünf Neugeborene, so erblickten heute bis zum Nachmittag weitere fünf Kinder in St. Marien das Licht der Welt. Und das war noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Zwei weitere Mütter erwarteten ihre Babys ebenfalls noch bis zum Abend. Damit wären es dann sieben "Neujahrsbabys" - rekordverdächtig sowohl fürs Kreißsaal- und OP-Team als auch die AZ, die diese Kinder alljährlich gerne abbildet und sich an so eine "Schwemme" freudiger Ereignisse nicht erinnern kann.