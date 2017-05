Fürnkäs hofft auf Stimmen

Amberg. (usc) Seit 23 Jahren ist Hans Fürnkäs Versichertenberater für die Deutsche Rentenversicherung Bund im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt. Als einer von rund 2600 Ehrenamtlern beantwortet er den Versicherten alle Fragen rund um die Rentenversicherung. Er kümmert sich um die Anliegen der Versicherten, nimmt Anträge auf und lässt auf Wunsch beim zuständigen Rentenversicherungsträger den gegenwärtigen Rentenanspruch berechnen.

Die Versichertenberater werden immer in der Folge der Sozialwahl - also in diesem Jahr - durch die Vertreterversammlung gewählt. Die Sozialwahl ist somit entscheidend für den Service in Stadt und Landkreis, teilt Fürnkäs in einer Presseinformation mit. Jährlich, so schreibt er, nehmen die Versichertenberater rund 180 000 Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos auf. Sie machen insgesamt rund eine Million Beratungen. Diese Serviceleistungen sind für die Versicherten und Rentner kostenfrei. Als Teil der Selbstverwaltung arbeiten die Versichertenberaterinnen und -berater unentgeltlich. "Die Vertreterversammlung wird in Kürze bei der Sozialwahl 2017 neu gewählt. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen im Stadtkreis Amberg wählen und somit über die Geschicke mit entscheiden", betont Fürnkäs.