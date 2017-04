Der Ehering trägt die Inschrift "10.7.1943", in einem silberfarbenem Medaillon steckt noch ein Bild von einem kleinen Jungen mit braunem Haar und rotem T-Shirt, und das Stoffschweinchen sieht zwar geliebt, aber doch irgendwie verloren aus: All diese Dinge und noch viele mehr warten auf neue Besitzer. Am Samstag, 8. April, ist von 10 bis 12 Uhr Fundsachenflohmarkt in der Eishalle.

43 Fahrräder, 66 Brillen, acht Geldbeutel, 17 Handys, 72 Schmuckstücke, 36 Taschen über 200 Klamottenteile und 104 im Verwaltungsjargon als "sonstige Gegenstände" titulierte Objekte, warten auf den Verkauf. Darunter besonders kurios: Auch eine Drohne wurde im Amberger Fundamt abgegeben und nie abgeholt. Ebenfalls zum Verkauf stehen zwei herrenlose Kinderwägen, deren Besitzer sich nicht gemeldet hatten.Ein halbes Jahr bleiben die Sachen bei der Stadt Amberg, informierte Fundamtsleiter Peter Sterk. Wenn sich der rechtmäßige Eigentümer bis dahin nicht meldet, kann der Finder Besitzansprüche geltend machen. Möchte auch dieser das Teil nicht, wandert es in den Keller, um beim nächsten Fundsachenflohmarkt veräußert zu werden. Bei Katrin Wessel von der Bürgerinfo liegen Kisten voller Smartphones, Brillen oder Schmuck. Auch aus diversen Amberger Geschäften, von Schulen, vom Busbahnhof oder aus dem Klinikum wandert das Liegengebliebene "tütenweise" ins Fundamt. "Zum Teil sind die Sachen noch neu verpackt", so Wessel. Der Run auf die Veranstaltung in der Eishalle ist seit mehreren Jahren riesig. Zehn Mitarbeiter der Stadt Amberg sind inklusive zwei Sicherheitskräften im Einsatz, um den Besucheransturm zu bewältigen. Der Basar ist deshalb so beliebt, weil die Gegenstände weit unter Wert verkauft werden. Fahrräder gibt's beispielsweise schon ab fünf Euro,