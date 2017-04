Dem letzten Abendmahl Jesu mit den Jüngern vor seinem Tod am Kreuz - und damit die Einsetzung der Eucharistie - ist auch in der Pfarrei St. Michael die Fußwaschung vorausgegangen. Pfarrer Alois Berzl betonte, dass das Waschen der Füße ursprünglich ein Sklavendienst gewesen sei. Die Fußwaschung werde in der katholischen Kirche vom Pfarrer bis zum Papst praktiziert - als Zeichen, dass sie Diener Gottes und der Menschen seien. Jesus habe seinen Jüngern die Füße gewaschen und damit ein Zeichen seiner Liebe zu den Menschen gesetzt, "die im Tod am Kreuz gipfelte", bemerkte Pfarrer Alois Berzl.

Als Zeichen der Liebe und der Gemeinschaft wertete er auch die Eucharistie, bei der Jesus seinen Leib und sein Blut in Form von Brot und Wein hingibt. "Eine größere Liebe wie die Selbsthingabe gibt es nicht", erklärte der Geistliche am Gründonnerstag. Pfarrer Berzl nahm gemäß der Anzahl der Apostel an zwölf Angehörigen der Pfarrei die Fußwaschung vor, unter ihnen waren Kommunionkinder, Firmlinge, Mitglieder des Pfarrgemeinderates, Senioren und Jugendliche.