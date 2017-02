Amberg/Schwandorf. Der lang gesuchte Einbrecher lag in einem Bettkasten. Polizisten stöberten den Mann auf, nahmen ihn fest und sorgten so für die zwölfte Vorstrafe des Gewohnheitstäters. Auf der Suche nach Geld für seinen Drogenkonsum hatte der 42-Jährige drei Büros in Schwandorf und eines in Burglengenfeld geplündert. Der gebürtige Amberger wird rücksichtslos, wenn es darum geht, sich Geld oder verhökerbare Sachen zur Finanzierung seiner Rauschgiftsucht zu beschaffen. 2015 hatte das Amberger Schöffengericht den zuletzt in Schwandorf lebenden Mann zu über drei Jahren Haft verurteilt und ihm wiederholt die Chance gegeben, von der Abhängigkeit in einer geschlossenen Therapieeinrichtung wegzukommen.

Der 42-Jährige kam ins Regensburger Bezirkskrankenhaus und türmte von dort. Ab dann brauchte der gelernte Heizungsbauer wieder täglich Crystal Speed. Was anschließend geschah, war quasi programmiert: Er ging zum Einbruch. Der Mann drang nachts in zwei Büros in Schwandorf vor und nahm alles mit, was er fortschleppen konnte. Auch eine Firma bekam unerwünschten Besuch.Am Heiligen Abend 2015 gelangte er über Kellerräume in ein Burglengenfelder Fitnessstudio und hinterließ die gleiche Verwüstung wie in Schwandorf. Die Ermittler dort tappten zunächst im Dunkeln. Doch dann offenbarte sich: Es gab ein Überwachungsvideo aus dem Parkhaus. Darauf war zu sehen, wie ein Mann Beutestücke ins Freie transportierte. Einer der Fahnder kannte den Täter aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten. Ab dann war klar, nach wem gesucht werden musste. Noch aber dauerte es eine Weile bis es zur Festnahme. Uniformierte hatten einen Tipp bekommen und durchsuchten ein Haus in Schwandorf und fanden den 42-Jährigen. Er lag im Bettkasten einer mit ihm befreundeten Frau. Danach kam er, weil als nicht kooperativ für eine weitere Therapie geltend, ins Gefängnis. Ein Jahr später saß der Einbrecher nun wieder im Amberger Schöffengericht vor Vorsitzendem Markus Sand: "Wir kennen uns ja schon."Was folgte, war ein umfassendes Geständnis. Versehen mit der Bemerkung: "Es ist schwer, von den Drogen loszukommen." Die vier Einbrüche gab der Mann zu. Einen fünften, dem ihm Staatsanwältin Dr. Isabel Rupprecht ankreidete, wollte er nicht begangen haben. Dabei ging es um Geschäftsräume in Burglengenfeld. Es ergab sich: Die Vorgehensweise passte nicht zu ihm. Deshalb wurde dieses Verfahren eingestellt. Ferner wurde deutlich, dass die Beute aus den nachgewiesenen Straftaten verschollen ist. Sie wurde vom Täter verkauft und verschwand in dunklen Kanälen.Die Frage lautete: Noch einmal zurück in die Therapie? Staatsanwältin Rupprecht hielt das angesichts mehrfacher und dann abgebrochener Versuche für aussichtslos und beantragte zwei Jahre und neun Monate Haft. Dagegen stemmte sich Verteidiger Helmut Mörtl (Regensburg) vehement. Eine weitere Entzugsmaßnahme sei dringend geboten. Das Schöffengericht verhängte zweieinhalb Jahre Gefängnis und gab dem 42-Jährigen tatsächlich eine weitere "und letzte Chance", wie Richter Sand dem Angeklagten vor Augen führte, in einer zweijährigen Entzugsmaßnahme die Sucht in den Griff zu kriegen. Gegen eine Einweisung in die Drogenklinik hatte sich neben der Staatsanwältin auch Landgerichtsarzt Reiner Miedel ausgesprochen.