Amberg/Schwandorf. Der Mann war in weiten Teilen Bayerns als Gewohnheitsbetrüger bekannt. Er saß öfter mal hinter Gittern und wurde dann im Landkreis Schwandorf sesshaft. Dort ließ es der 29-Jährige an professioneller Kriminalität nicht mangeln und wurde bald mit einem erfundenen Betrieb für "Forst- und Landschaftspflege" tätig.

Darauf folgte eine Art Husarenritt durch Oberpfälzer Wälder, die dem Gelegenheitsarbeiter nicht gehörten. Der Mann bot Brennholz zu günstigen Preisen im Internet an. Wenn Kunden es genau wissen wollten, führte er sie hinaus in den Forst und zeigte, was eingeschlagen werden konnte. Als nun das Amberger Schöffengericht gegen den gebürtigen Franken verhandelte, stellte sich heraus: Einmal hatte der Holzhändler seinen Kunden in einen Wald bei Kürn (Kreis Cham) gelotst und dem erstaunten Mann verdeutlicht, das Areal gehöre der Regensburger Fürstin von Thurn und Taxis. Der Brennholz-Interessent war beeindruckt und überwies, wie einige andere, eine vierstellige Summe. Auf die Lieferung warten sie bis heute. Der Betrüger ("Ich bereue zutiefst") transportierte auch einmal aus einer Spitalwaldung in Steinberg am See (Kreis Schwandorf) mit einem per nicht bezahlter Gebühr ausgeliehenen Traktor 105 Ster Holz ab. Geld besaß er nie. Wenn es aber durch Straftaten in seine Taschen floss, gab der Mann nach Ansicht eines medizinischen Sachverständigen "den großen Max". Dann lud er seine Freunde zum Bad und anschließendem Dinner in die Therme Erding ein.Der 29-Jährige bekam zwei Jahre Gefängnis. Dort will er eigenen Angaben zufolge anständig werden. Mit Rückzahlungen sieht es schlecht aus. Denn unterdessen warten zu viele Leute auf ihr Geld.