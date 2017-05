Neustadt/Amberg. So drehbuchreif der am Freitag bekannt gewordene Fall einer gefesselt in ein Auto gesperrten Frau anmuten mag, so schwierig gestaltet sich die Aufklärung der Hintergründe. Auf Anfrage teilte das Polizeipräsidium mit, dass die Ermittler der Amberger Kripo weiter im Dunkeln tappen. Alle Beteiligten würden schweigen oder sich unwissend geben. Bekannt ist bisher nur, dass es um Geldforderungen geht.

Die Ermittlungen gehen in Richtung eines versuchten Raubüberfalls. Diesen Tatvorwurf gegen zwei zeitweilig festgenommene Männer (27, 39) aus dem Landkreis Neustadt/WN haben die Beamten aus dem äußeren Tatablauf destilliert.Demnach passte das Duo am Freitagmorgen im Dreifaltigkeitsviertel das Opfer beim Verlassen seines Hauses ab und fesselte es. "Die beiden Maskierten legten anschließend die Frau in ihr Auto und forderten von ihr Geld", heißt es im Polizeibericht vom Freitag. Die Männer drangen danach in die Wohnung der 24-Jährigen ein, wurden jedoch von ihrem Lebensgefährten (26) in die Flucht geschlagen.Die gefesselte Frau hatte sich derweil aus dem Auto befreien und Passanten auf sich aufmerksam machen können. Einen der flüchtigen Täter hielten sie bis zum Eintreffen einer Streife fest. Der Komplize wurde kurz darauf von anderen Beamten gestellt. Die Ermittler wissen bisher nicht, in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander stehen. Die beiden Festgenommenen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.