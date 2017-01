Achtung, Stolperfallen in der Innenstadt: In der Unteren Nabburger und in der Herrnstraße warnen Schilder die Fußgänger vor lockeren Platten auf dem Gehweg. Das Tiefbauamt kann sich erst im Frühling darum kümmern. Da packt es dann aber richtig an.

Erneuerungen ab März

Keine großen Frostschäden

Die Gehwegplatten sind locker und wackeln. Das liegt an dem kalten Wetter und dem Dauerfrost. "Das Problem hatten wir schon öfter. Durch den Frost heben sich die Platten und werden zu Stolperfallen", sagt Norbert Füger, Leiter des Tiefbauamts, und fügt hinzu: "Reparieren geht nicht bei der Kälte." Doch er gibt Entwarnung: Im Frühjahr kümmert sich das Tiefbauamt."Ab März bekommt die Obere Nabburger Straße einen neuen Kanal. Danach wird auch die Untere Nabburger Straße oberflächenmäßig erneuert." Das Pflaster muss herausgenommen und der Gehweg mit Sand neu planiert werden, damit die Betonplatten nicht mehr wackeln. "Leichter wäre es natürlich, wenn der Weg komplett asphaltiert würde", erklärt Füger auf Nachfrage. "Im vorderen Teil der Unteren Nabburger sind die Platten bereits raus."Der wackelige Gehweg birgt Unfallgefahren für die Passanten. Schilder warnen vor den Unebenheiten und einem Stolpern. Dadurch kann die Stadt nicht haftbar gemacht werden, würde es zu einem Unfall kommen. "Die Leute müssen sich bei den Witterungsverhältnissen, die derzeit herrschen, auf äußere Bedingungen einstellen. Die Stadt kann nur hinweisen, wenn Verletzungsgefahr besteht", lässt Füger wissen.Der Dauerfrost bereitet dem Chef des Tiefbauamts keine übermäßigen Sorgen. "Es gibt keine großen Schäden durch den Frost." Norbert Füger kann der eisigen Kälte sogar etwas Positives abgewinnen: "Der Frost ist nicht sehr schlimm für den Tiefbau. Schlimmer für die Straßen wäre ein dauernder Frost-Tau-Wechsel."Durch abwechselnd gefrierendes und tauendes Wasser wirken die Minusgrade immer von Neuem auf die Straßen ein. Füger: "Es taut und friert, und taut und friert: Das Wasser dehnt sich aus und es ist jedes Mal wie eine kleine Sprengung. Die Kraft des Wassers entfaltet sich bei jedem Tau-Frost-Prozess neu."Trotzdem kann die Dauerkälte laut Füger auch massiv Schaden anrichten. "Schlimm wird es dann, wenn es so kalt ist, dass Wasserleitungen platzen und die Fahrbahn sich hebt. Das passiert aber erst, wenn es unter den Frostschutz drunter friert", sagt der Mann vom Fach. "Zum Glück ist es noch nicht so weit. Und außerdem wird es ja hoffentlich auch bald wieder wärmer."