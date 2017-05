So manches sportliche Talent in Amberg wurde von Fritz Kammerer entdeckt. 25 Jahre war er Vorsitzender des Stadtverbands für Sport. Jetzt feierte er im kleinen Kreis 95. Geburtstag. Neben der Familie und OB Michael Cerny waren auch zwei langjährigen Weggefährten gekommen: Norbert Fischer vom Stadtverband für Sport und Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer.

Fritz Kammerer kam am 4. Mai 1922 in Sulzbürg (Landkreis Neumarkt) zur Welt. Gerade einmal vier Jahre alt war er, als seine Eltern nach Amberg zogen. Fritz Kammerer bestand am Humanistischen Gymnasium das Abitur, wurde 1940 zu den Gebirgsjägern der Wehrmacht eingezogen und im Kaukasus eingesetzt, wo er auch schwer verwundet wurde.Nach Kriegsende nahm Kammerer an der eigens ins Leben gerufenen Kurzausbildung zum Volksschullehrer, die damals absolute Mangelware waren, teil. An den Volksschulen in Tremmersdorf, Erbendorf und Thansüß unterrichtete der Jubilar, wurde 1956 nach Amberg an die Pestalozzischule versetzt, war dann Konrektor an der Max-Josef-Schule und ab 1975 Rektor in Ammersricht. 1985 ging Fritz Kammerer in Pension. Aus der 1958 geschlossenen Ehe gingen zwei Kinder hervor . Mittlerweile sind auch die Enkel erwachsen. Vor neun Jahren verstarb Kammerers Ehefrau Elfriede. Weit über die Stadtgrenzen hinaus war der Jubilar für sein sportliches Engagement bekannt. Und noch heute sind sportliche Großereignisse, die er ins Leben gerufen hat, ein Selbstläufer, zum Beispiel das 24-Stunden-Schwimmen. Auch der frühere Vier-Tore-Lauf war eine Kammerer-Idee. Knapp 50 Jahre war Fritz Kammerer alt, als er zum Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport gewählt wurde. Bewegung gehörte für ihn auch privat einfach dazu. Besonders Volleyball jeden Dienstag, meist mit Lehrerkollegen. Da war auch Wolfgang Dandorfer mit dabei, der vor fünf Jahren beim Geburtstagsempfang der Stadt für Kammerer unterstrich, dass er so manches sportliche Talent entdeckt habe.25 Jahre war der Jubilar Vorsitzender des Stadtverbands, bevor ihn Norbert Fischer zum Ehrenvorsitzenden ernennen ließ. Die Stadt verlieh Kammerer 1990 die Goldene Bürgermedaille. Auch die erste vom Stadtverband vergebene Verdienstmedaille bekam er. Seit 2015 wohnt Kammerer im Wallmenichhaus, wird aber von seinen Kindern betreut. OB Michael Cerny gratulierte und überreichte einen guten Tropfen Rotwein. Auch für Norbert Fischer war es selbstverständlich, zu gratulieren.