Solidarität durch soziales Engagement, sowohl in der Heimat als auch weltweit. Dafür steht der Frauenbund St. Martin, der eine tragende Säule der Stadtpfarrei ist.

Auch Geld für die Mission

Wöchentliche Messe

Vierköpfiges Team

Bei der Jahreshauptversammlung blickte Frauenbund-Sprecherin Hildegard Choynowski auf das vergangene Jahr zurück. Sie erwähnte die großen Arbeitseinsätze wie Palmzweige- und Kräuterbüschelbinden mit Verkauf und Organisation des Adventsbasars.Aus dem Erlös überreichte Choynowski 2700 Euro an Stadtpfarrer Franz Meiler für die Sanierung des Martinsturms inklusive der Uhr. 200 Euro bekommt der Orgelförderverein St. Martin für die Sanierung des Instruments. 1000 Euro waren für die Mission bestimmt, 500 Euro gingen an Pater Augustin Anthony für Projekte in seiner indischen Heimat. "Frauen in Not", das Frauenbund-Projekt der Diözese, erhielt 400 Euro und das Mehrgenerationenhaus der Elternschule 200 Euro.Choynowski freute sich, dass die angebotenen Frauenbund-Ausflüge nach Thalmassing und Strahlfeld auf große Resonanz gestoßen waren. Weiter erwähnte die Frauenbund-Sprecherin ein gemeinsames Frühstück sowie die Faschings- und Adventsfeier. Groß war das Interesse der Mitglieder an der Wolfgangswoche in Regensburg, Exerzitien im Johannisthal und dem Bildungstag mit Pfarrer Franz Meiler. Die Frauen gestalteten Maiandachten und Rosenkranz, beteiligten sich an der Anbetung am Karfreitag, an der Fronleichnamsprozession und an den Wallfahrten zu den Bergfesten in der Region. Mittwochs gibt es um 8 Uhr in der Basilika eine Frauenbundmesse. Nach Angaben von Schatzmeisterin Anna Oberndorfer steht der Verein finanziell auf gesunden Beinen.Stellvertretende Diözesanvorsitzende Elisabeth Spörer unterstrich, welch arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr hinter der Gemeinschaft liegt. Hohe Erlöse für Spenden seien erzielt worden. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen ehrenamtlich für andere einsetzen und engagieren. Ihren Worten nach blickt und denkt der Frauenbund von St. Martin über den Tellerrand hinaus. Die Frauen unterstützten die Pfarrei ebenso wie Projekte und Einrichtungen in Amberg, in der Diözese und weltweit in der Mission. Vor der Neuwahl sagte sie, dass St. Martin wie auch andere Frauenbund-Zweigvereine seit Jahren auf ein Vorstandsteam setzen würden. Vorteil daran sei, dass "die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt ist und sich die Mitglieder je nach ihren Fähigkeiten engagierten.Die Gemeinschaft setzt auch in Zukunft auf ein vierköpfiges Team: Hildegard Choynowski als Sprecherin, Gertraud Schißlbauer und Anna Oberndorfer und Gertrud Hummel, die neu im Vorstand ist. Als Beisitzer fungieren Ulrike Deinzer-Wutz, Rosa Forster und Margarete Strobl. Geistlicher Beirat ist wie bisher Stadtpfarrer Franz Meiler. Elfriede Späth und Erika Neumüller komplettieren als Revisorinnen den Vorstand.