Die Willmann- und die Max-Josef-Schule waren in den vergangenen Wochen bereits das Ziel von Einbrechern, die Wirtschaftsschule erwischte es jetzt schon zum zweiten Mal: Irgendwann zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch ein Fenster über die Baustelle Zutritt.

Der Täter durchsuchte die Räume im Gebäude und entwendete aus mehreren Geldkassetten Bargeld. Da er mehrere Schränke aufbrach, entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, was die entwendete Bargeldsumme bei Weitem übersteigt. Die Polizeiinspektion Amberg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt sie unter 09621/890-320 entgegen.Bereits in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai, als auf der Ausgrabungsfläche auf dem benachbarten Spitalkirchenareal der Schädel eines Kinderskeletts gestohlen worden war, hatte auch die Wirtschaftsschule unerwünschten Besuch bekommen. Vandalen waren in den neuen Anbau eingedrungen und hatten im Inneren eine Wanduhr aus ihrer Verankerung gerissen.