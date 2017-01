Als Elternbeiratsvorsitzende einer Schule besaß sie die Vollmacht und eine Bankkarte. Mal hob sie 220 Euro ab, mal 400, mal 500. Alles davon wurde durch ehrenamtliche Arbeit verdient: beispielsweise durch Kuchen- oder Kaffeeverkauf.

"Alles undurchsichtig"

Das Geld sollte den Schülern wieder zugute kommen. Doch die Frau verwendete es laut Staatsanwalt Tobias Kinzler "für private Zwecke". Gegen Ende des Schuljahres 2014 war das Konto leer und das Geld folglich weg. Als Metzgerei und Obstgeschäft beim Schulleiter nachfragten, warum die ausstehenden Rechnungen nicht bezahlt werden, wurde der Rektor stutzig und fing an zu recherchieren. Am Donnerstag fand die Geschichte ihr Ende vor dem Amtsgericht in Amberg.Die ehemalige Elternbeiratsvorsitzende musste sich vor Richterin Julia Taubmann wegen Untreue in vier Fällen verantworten. Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung lautete das später verhängte Urteil. Die Angeklagte kam dabei mit einem blauen Auge davon. Einschlägige Vorstrafen fanden sich in ihrem Register.Beinahe die gleiche Masche hatte die Frau zuvor an einer Schule in Jena abgezogen. Zunächst auch dort als Elternbeiratsvorsitzende, später als Schulsekretärin griff die gelernte Bürokauffrau regelmäßig in die Kasse, die ihr nicht gehörte. Sie schob das von den Lehrern bei Schülern eingesammelte Kopier- und Büchergeld genauso ein wie die für ein Geburtstagsgeschenk bestimmten Scheine.In Amberg erklärte Rechtsanwalt Andreas Lösche zu Beginn, dass seine Mandantin den Tatvorwurf bestreitet. "Ihr geht's derzeit nicht gut. Aus der Akte spricht viel gegen sie", sagte der Jurist über die Frau, die bereits einen Suizidversuch hinter sich und sich selbst in das Bezirksklinikum Regensburg für eine Therapie eingewiesen hat. Lösche bat deshalb um ein Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen. Dort wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation die Möglichkeit einer Bewährung erörtert - "allerdings nur, wenn ein Geständnis erfolgt", adressierte die Richterin an die Angeklagte. Das sah diese schließlich ein und räumte die ihr präsentierten Vorwürfe ein.Insgesamt wurden 2429 Euro vom Konto des Elternbeirats abgehoben, schlüsselte der Schulleiter im Zeugenstand auf. Einzahlungen gab es nicht. Per Post und am Telefon habe er die Frau aufgefordert, den Betrag zurückzuzahlen. Sie habe ihm versichert, dass das Geld, abzüglich der bereits bezahlten Rechnungen, bei ihr zu Hause in bar liege. "Es war alles sehr undurchsichtig. Es gab keinerlei Buchführung." Er habe schließlich eine Zurückzahlung von 1481,86 Euro (abzüglich der noch offenen Rechnungen, die zwischenzeitlich beglichen wurden) in Raten angeboten, immerhin sei der Sohn damals noch an der Schule gewesen. Nachdem auch daraufhin von der 45-Jährigen keine Reaktion kam, habe er Anzeige erstattet.Staatsanwalt Kinzler bezeichnete die Frau als "tragischen Fall". Auch wenn ihre persönliche Situation Mitleid erfordere, sei sie keine Rechtfertigung. Richterin Taubmann kreidete der 45-Jährigen an, dass durch ihr Verhalten der gesamte Elternbeirat unter Generalverdacht gebracht wurde, nur weil sie als einzelne falsch gehandelt habe. "Letztlich bleibt ein Gschmäckle." Doch sie vertrat die Ansicht, dass man es "ein allerletztes Mal" riskieren könne, die Strafe auf Bewährung auszusetzen.Die Angeklagte überwies 1481 Euro zurück aufs Konto. In der Schule hat mittlerweile der Förderverein die Finanzverwaltung übernommen.