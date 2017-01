Er saß zwei Tage lang wie versteinert da. Das blieb auch so, als das Schwurgericht ihn wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis schickte. Der 29-jährige Chinese hatte einen Arbeitskollegen angegriffen und dabei erheblich verletzt. Ein Tötungsvorsatz habe nicht bestanden, hieß es im Urteil.

Tiefe, lange Schnittwunde

Angemerkt von Wolfgang Houschka: Mitleid für einen Straftäter Was heißt Mindestlohn und gesetzlich geregelte Arbeitszeit auf Chinesisch? Man sollte diese Begriffe übersetzen und denen in aller Deutlichkeit vor Augen führen, die mit amtlicher Unterstützung Köche aus Fernost für ihr Spezialitätenlokal anheuern, um sie dann so einzusetzen, wie es ihnen in Gutsherrenmanier gerade passt. Zehn oder noch mehr Stunden täglich bei eher schmalem Salär, sechs Tage in der Woche zur Maloche angetreten und in einer Gemeinschaftswohnung zusammengepfercht. An ihrem einzigen freien Tag saufen sich die Asiaten zu.



Was am 24. Mai letzten Jahres in dem Amberger Asia-Restaurant passierte, ist ohne jeden Zweifel auf die Lage des Personals zurückzuführen. Die Leute haben keinerlei Kontakt nach außen, kennen sich nur im kleinen Kollegenkreis. Das musste zwangsläufig zu Spannungen führen. Gleich nach der Auseinandersetzung im Küchenbereich des "Fress-Tempels", in dessen Gastraum sich die Büfetts in ihrer Üppigkeit schier biegen, wurden Täter und Opfer entlassen. Gute Lösung für den Chef. Ihre Nachfolger brauchte er wohl nicht lange zu suchen. Denn da sind Menschen, die gerne kommen, um Unterhaltsgeld für ihre Angehörigen in China zu verdienen. Mit einem Visum deutscher Behörden.



Der Mann, den sie nun, weil ausgerastet, für nahezu vier Jahre eingesperrt haben, kann einem im Grund genommen leid tun. Er ist kein Gewalttäter. Ihm brannten die Sicherungen durch. Nun sitzt er hinter Gefängnismauern und sein Schicksal setzt sich fort: keine Kontakte oder Besuche, ab und zu ein paar Worte mit einem anderen inhaftierten Chinesen, Bangen um die Verbindung zu Frau und Sohn. Russisch, Rumänisch, Polnisch sind als Sprachen in der JVA Amberg vielen geläufig. Doch jemand wie er ist quasi ein absoluter Fremdkörper. Im wahrsten Sinn des Wortes.



Dieser Prozess war ein Novum für die Amberger Justiz. Alle Beteiligten stammten aus China, jedes einzelne Wort musste übersetzt werden. Eine akribische und - weil auch schon bei allen Ermittlungen im Vorfeld unerlässlich - kostspielige Arbeit. Der Täter wird sie nie bezahlen. Er hat kein Vermögen, mit dem er die Dolmetscher- und Sachverständigenkosten begleichen könnte.Das Schwurgericht kam nach zweitägiger Beweisaufnahme zu der Auffassung, dass der zunächst wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank sitzende 29-jährige Familienvater keinen Tötungsvorsatz hatte und eine Tötung auch nicht billigend in Kauf nahm, als er am 24. Mai vergangenen Jahres in einem Amberger Asia-Lokal einen wie er aus China stammenden Küchenkollegen zweifach attackierte. Erst mit einer Schere, dann mit einem Zerlegebeil, das im Regelfall die Knochen gebratener Enten durchtrennt. Die Vorsitzende des Schwurgerichts, Roswitha Stöber, beleuchtete 70 Minuten lang die Geschehnisse aus vielerlei Perspektiven. Sie kam auf die Angaben des Beschuldigten zu sprechen, beschrieb die Aussagen des Opfers und der Zeugen, die ebenfalls aus China stammten. Daraus formte sie ein Bild. Es wurde so skizziert: "Der Angeklagte hat den Streit verursacht." Aus eher nichtigem Anlass heraus, wie angemerkt wurde.Was geschah bei dieser Auseinandersetzung? Der 29-Jährige nahm zunächst eine Schere und versuchte, damit auf seinen Kontrahenten einzustechen. Das scheiterte wegen der Abwehrbewegungen des Opfers. Lediglich Kratzer blieben zurück. Danach, so die Richterin, sei der Zwist beendet gewesen. Doch der Angeklagte habe ihn fortgesetzt. "Er holte ein Küchenbeil aus dem Kühlraum." Damit seien dann, obgleich weitere Mitarbeiter des Lokals einschritten, "Hiebe ausgeteilt worden." Einer davon traf den 37-Jährigen im Bauchbereich. Zurück blieb eine tiefe und lange Schnittwunde. "Das", so die Richterin, "hätte weit schlimmer ausgehen können."War es Notwehr, wie sie der 29-Jährige über seinen Anwalt Jörg Jendricke geltend gemacht hatte? Roswitha Stöber widersprach: "Keineswegs. Er ist doch gegangen und hat das Beil geholt." Daraus zog die Richterin den zwingenden Schluss: "Der Angeklagte war der Angreifer." Dabei seien weder Einsichtsvermögen noch Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen.Danach wurde der Vorgang im Asia-Restaurant juristisch eingeordnet: "Eine spontane Tat, geschehen aus einem Streit heraus." Nicht unerwähnt ließ die Vorsitzende all das, was den Rahmen bildete: eine hohe Arbeitsbelastung, die kaum vorhandenen Kontakte zu anderen. Außer mit Landsleuten, die mit dem 29-Jährigen in einer Gemeinschaftswohnung untergebracht waren.Der Chinese, völlig regungslos, ließ sich von zwei Polizeibeamten in die Vollzugsanstalt abführen. Er wird noch eine Weile in Deutschland bleiben müssen, obwohl sein vierjähriges Visum am 6. Februar abgelaufen wäre. Sein Verteidiger Jörg Jendricke erklärte ihm, dass er nun Revision zum Bundesgerichtshof einlegen werde. Zurück blieb die Frage: Hat der 29-Jährige begriffen, dass es hierzulande eine Instanz gibt, die Schwurgerichtsurteile revidieren kann? Denn in China verfährt die Justiz mit Menschen wie ihm ganz anders.