Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen sollen in Tagesstätten einfach und effizient integriert werden. Das Jugendamt und das Bündnis für Familien haben das begriffen. Sie nutzten die Weihnachtszeit, um zu handeln.

Amberg. (tk) Das Jugendamt und das Bündnis für Familie haben sich laut einem Schreiben aus dem Rathaus am Förderprogramm "Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kitas" des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration beteiligt. Ziel ist demnach die Förderung und Unterstützung der Integration von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in den Amberger Kindertagesstätten. Sie alle erhalten damit die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an einer Fortbildung sowie eine Bücherkiste mit je 32 Büchern und einen Tablet-PC.Bürgermeister Martin Preuß hatte die Aufgabe übernommen, mit Jugendamtsleiterin Michaela Mühlmann, ihrem Stellvertreter Jürgen Stauber und dem Geschäftsführer der Bündnisse für Familie sowie für Migration und Integration, Tobias Berz, der städtischen Kindertagesstätte Luitpoldhöhe mit ihrer Leiterin Heike Schneider stellvertretend eines der Pakete zu überreichen."Mit den Fachbüchern erhalten unsere Kindertagesstätten ein umfangreiches Nachschlagewerk zum Thema Flucht und Integration", freute sich Preuß. Die Literatur sei unabdingbar für eine erfolgreiche Arbeit mit den Kindern. In der Sammlung seien zudem wichtige Bücher enthalten, die der gemeinsamen Arbeit mit den Mädchen und Buben dienen.Dank des Tablets werde das umfangreiche Material durch moderne mediale Inhalte ergänzt. "Auf diese Weise lassen sich Filme, Bilder, Spiele und vieles mehr spielerisch in die Integrationsarbeit einbinden", wird der Bürgermeister zitiert. Ein Baustein ist auch die Fortbildung der Mitarbeiter in Bezug auf Trauma-Pädagogik. Viele der Flüchtlings- und Asylbewerberkinder sind durch das Erlebte traumatisiert. "Fortbildungen zu diesem Thema sind Mangelware, aber unbedingt notwendig", erläuterte die Jugendamtsleiterin. Doch nur, wer Symptome richtig erkennen könne und wisse, was zu tun ist, könne richtig handeln. Eine Fortbildung dazu hatte laut dem Schreiben bereits im November stattgefunden.