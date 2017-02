"OP durchs Schlüsselloch - Leistenbruchoperation bei Kindern und Erwachsenen": Mit diesem Thema startet am Dienstag um 19.30 Uhr im großen Rathaussaal das Gesundheitsforum. Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung des Klinikums St. Marien und der Stadt Amberg.

Eintritt frei

Minimalinvasive Eingriffe: Sehr kleine Schnitte Ein Leistenbruch entsteht durch eine angeborene Schwachstelle im Leistengewebe, die sich mit der Zeit vergrößert und für die Betroffenen sehr schmerzhaft sein kann. Leistenbrüche kommen bei Erwachsenen und Kindern vor, Männer sind häufiger davon betroffen als Frauen. Wird ein Leistenbruch festgestellt, muss gehandelt werden, um die Menschen vor Schaden zu bewahren. In deutschen Kliniken werden jährlich mehr als 200 000 Leistenbrüche operiert.



Früher sei die Leiste in einer offenen Operation wiederhergestellt worden, die Patienten mussten sich zwei Wochen körperlich schonen. Zwischenzeitlich erfolgen die Eingriffe minimalinvasiv, also mit sehr kleinen Schnitten. Diese sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie zeichnet sich dadurch aus, dass durch sie fast kein Gewebe verletzt wird und keine Nerven durchtrennt werden müssen. Außerdem wird der Samenstrang geschont und es ist eine bessere Beurteilung sowie eine etwaige Operation der Gegenseite in einem Eingriff möglich.



Diese Methode erfordert jahrelange Erfahrung und modernste technische Ausstattung. Beides gehört in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie von St. Marien seit vielen Jahren zum Standard und kommt bei Erwachsenen sowie Kindern zum Einsatz.

Dr. Georg Brugger, leitenden Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum, und Oberarzt Alexander Worm, Facharzt für Kinderchirurgie, informieren die Zuhörer über das Thema. Die beiden Mediziner erläutern, wie die Schlüsselloch-Methode funktioniert und welche Vorteile sie für Patienten bietet. Im Anschluss können die Zuhörer Fragen stellen.Diese Gelegenheit bietet sich dem Publikum bei den beiden folgenden Veranstaltungen. Am Dienstag, 14. Februar, stellt sich beim Gesundheitsforum das Gefäßzentrum des Klinikums mit seiner Rundumversorgung vor. Am Dienstag, 21. Februar, wird die radiologische Bildgebung in der Urologie einer genauen Betrachtung unterzogen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.