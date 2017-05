Bei zwei großen Bauprojekten an der Wiltmaisterstraße läuft derzeit alles nach Plan. Der Neubau der Notaufnahme schreitet zügig voran, ebenso die Errichtung zweier Tageskliniken für psychische Erkrankungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Beide Bauherren sind zufrieden. Klinikumsvorstand Manfred Wendl blickt gerne in die Zukunft: "Die Betonarbeiten sind abgeschlossen. In drei bis vier Wochen kann mit der Fassade begonnen werden." Aktuell wurde ein Vordach über die Auffahrt gezogen.

Fleißige Handwerker

Gegenseitiger Austausch

Fakten Notaufnahme



Kosten: 9,84 Millionen Euro



Bauzeit: Zwei Jahre



Nach Fertigstellung: Doppelte Kapazität an Behandlungszimmern, neue Schockräume, verbesserte Zufahrt.



Psychiatrische Tagesklinik



Kosten: 6,88 Millionen Euro



Bauzeit: Eineinhalb Jahre



Nutzen: Tagesklinik für Erwachsene mit 20 Plätzen sowie für Kinder und Jugendliche mit 12 Plätzen.

Die einzige Verzögerung bislang bescherte die ungünstige Witterung: "Der Beton musste länger eingeschalt bleiben." Dennoch sei geplant, bis Ende des Jahres fertig zu sein. Bislang habe es auch noch keine baustellenbedingten Einschränkungen im aktuellen Betrieb der Notaufnahme gegeben, "weil die vorhandenen Räume uneingeschränkt nutzbar waren".Lärmbelästigungen würden sich allerdings nicht vermeiden lassen, so Wendl. Als das Vordach aufgestellt wurde, habe die Anfahrt für die Rettungsfahrzeuge für etwa zwei Wochen verlegt werden müssen. Auch mit den Anwohnern gebe es keine Probleme "und wenn der Rohbau fertig ist, kommt auch der Kran noch weg", so der Klinikumsvorstand. In direkter Nachbarschaft baut die medbo (medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz) eine Tagesklinik für psychische Erkrankungen mit insgesamt 32 Plätzen. "Die Handwerker sind fleißig bei der Arbeit und liegen genau in der Zeit", sagte Sprecherin Lissy Höller. Derzeit sind Heizung und Sanitär an der Reihe.Die medbo sei zuversichtlich, dass der Neubau bis Dezember fertig wird. "Im Januar ist der Umzug geplant." Die medbo betreibt Einrichtungen an sechs Standorten in der Oberpfalz. Mit der räumlichen Nähe zum Klinikum St. Marien könne man sich gegenseitig einfacher unterstützen, so Höller. Das gelte zum Beispiel für die Wöchnerinnenstation: "Wenn Frauenärzte den Verdacht haben, dass eine Wochenbettdepression vorliegt, können sie die Patientinnen gleich zu uns schicken." Diese Zusammenarbeit habe bislang an jedem Standort gut geklappt.